ASSISÃO Assisão, o "Rei do Forró", celebra 61 anos de carreira artística O cantor e compositor, Patrimônio Vivo do estado de Pernambuco, é homenageado pelo São João do Recife

Francisco de Assis Nogueira, o Mestre Assisão, celebrando 61 anos de carreira, é um dos homenageados do São João recifense. O artista, que recebeu no ano de 2023, o título de Patrimônio Vivo do estado de Pernambuco, tem 826 músicas gravadas. Algumas como ‘Pau nas Coisas,’ ‘Forró Ferruado,’’ Peixe Piaba,’ ‘Fogueirinha’ ou ‘Pequenininha, Pequenininha,’ regravada 250 vezes por diversos artistas, são verdadeiros sucessos, ícones da nossa música popular.



Em conversa com a âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Patrícia Breda, o “Rei do Forró”, como também é conhecido, relembrou sua trajetória artística nesta terça-feira (18). Ainda menino ele já fazia versos e escrevia peças teatrais na escola onde estudava. A família sonhava com sua carreira na medicina, ele também sonhava e até tentou, mas largou o curso e abraçou a música e a poesia, seguindo trajetória artística.



Lampião



Natural de Serra Talhada, Sertão do Pajeú pernambucano, o artista é sobrinho-neto de Zé Saturnino, primeiro inimigo de Virgulino Ferreira, Lampião. Sobre o assunto, Assisão garante que hoje em dia não existem inimizades e sim, o apreço pela história que até hoje leva turistas e pesquisadores à cidade, para conhecerem o ‘Museu do Cangaço’ que guarda importante acervo sobre a vida dos cangaceiros.



Durante o bate-papo, Assisão lembrou que a música “Ponto de Vista”, incluída no álbum ‘Cigarra de Verão’, de 1982, a letra da canção julgada como severa crítica social, chegou a ser censurada na época da ditadura militar.



Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Três do Nordeste, Maciel Melo, Fagner, Elba Ramalho e tantos outros artistas gravaram suas canções que se tornaram grandes sucessos, atravessaram gerações e hoje estão nos palcos, nas vozes da nova geração de forrozeiros que reverenciam e se inspiram no Mestre Assisão, o “Rei do Forró.”

