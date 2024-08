Zé Neto, Wesley Safadão e Lucas Lucco: veja artistas que se afastaram para cuidar da saúde mental

A- A+

O sertanejo Zé Neto surpreendeu o mundo da música, na última quinta-feira (22), ao anunciar a suspensão das atividades de sua dupla com Cristiano por três meses.



O motivo, de acordo com uma nota publicada pelos cantores no Instagram, é a necessidade de cuidados do vocalista com a sua saúde mental e o tratamento de depressão.

“Em virtude de um tratamento para depressão e síndrome aguda do pânico, a qual o cantor Zé Neto será submetido, a partir de hoje, 22/08/2024, a agenda da dupla Zé Neto & Cristiano será suspensa nos próximos 90 dias”, diz a nota publicada pela dupla.





Zé Neto & Cristiano estão juntos desde 2011, quando formaram a dupla em São José do Rio Preto, em São Paulo. De lá para cá, construíram uma carreira meteórica e emplacaram uma penca de hits nas paradas, se consolidando como uma das maiores e mais requisitadas duplas de sertanejo do país.

Assim como Zé Neto, outros artistas também decidiram pelo afastamento do público devido a questões mentais. Veja a seguir alguns exemplos.

Preta Gil

Em junho do ano passado, em meio ao tratamento do câncer, a cantora anunciou que faria "dois meses de pausa". Como explicou, esse momento seria importante para que então pudesse ser submetida à "cirurgia curativa".



Preta Gil // Divulgação

Naquela época, a filha de Gilberto Gil fez um desabafo à apresentadora Ana Maria Braga no "Mais você", da TV Globo, citando inclusive os desafios para a própria saúde mental.



“Chega uma hora que a gente não é guerreira e não está bem. E tudo bem. É importante a gente se permitir vivenciar todos os sentimentos que essa doença traz. É muito medo, ansiedade, muita expectativa”, disse ela, chegando a ficar emocionada. Na última quinta-feira (22), anunciou que voltaria a realizar o tratamento do câncer.

Wesley Safadão

Em setembro do ano passado, o cantor também anunciou por meio de suas redes sociais que daria uma pausa por tempo indeterminado na carreira. O artista estava passando por “fortes crises de ansiedade”, segundo a assessoria dele.



Wesley Safadão // Instagram/Reprodução

No último show que havia feito em Natal, no mesmo dia, ele afirmou que não estava se sentindo muito bem. “Estou há três dias sem conseguir dormir. Para quem não está entendendo, o que o Safadão tem, na verdade, é cabeça, é mental. Me deram um sossega leão antes desse show, consegui cochilar umas horinhas, e consegui fazer esse show. São dias delicados”, disse na ocasião.

Lucas Lucco

Outro a desabafar nas mídias, o sertanejo usou as redes sociais para detalhar o estado da própria saúde atual.



Lucas Lucco anuncia pausa dos palcos para cuidar de sua saúde mental — Foto: Reprodução/ Instagram

De acordo com o comunicado divulgado, ele vai precisar se afastar dos palcos por tempo indeterminado porque sofre de TAB, uma doença crônica e sem cura, caracterizada por uma forte variação de humor.



"Nesse ano de 2023, tive que soltar nota duas vezes para justificar o adiamento e cancelamento de alguns shows, remanejando e lutando com a agenda por conta de vários e vários compromissos (...) Tive inúmeras crises durante o ano", contou ele.

Luísa Sonza

Embora não tenha citado problemas de saúde mental, a cantora passou por um problema nada fácil de superar no último ano: uma traição.



Luísa Sonza // Dri Spacca/Papelpop

Após anunciar o fim do relacionamento com o youtuber Chico Moedas, ela foi outra a preferir deletar as redes sociais do celular, passando o gerenciamento de suas páginas para a sua equipe. "Decidi não ter mais redes sociais no celular, acredito que isso tem feito bem pra mim e sei que vocês entendem isso! Mas pode deixar que vou mandando fotinhas e mensagens pra vocês pela minha equipe, não vou ficar distante", escreveu ela.

