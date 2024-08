MC Daniel revela que vai ser pai pela primeira vez, e famosos comentam: 'Titia está preparada', diz

A- A+

MC Daniel vai cumprir o planejamento que tinha ainda para esse ano: o funkeiro revelou nesta segunda-feira (19), por meio de uma publicação no Instagram, que será pai de um filho fruto do relacionamento com a modelo e empresária Lorena Maria.



Semanas atrás, ela havia comentado rumores que circulavam na web de que estaria grávida com um “que viagem é essa?”.

“Eu vou ser pai, maior sonho da minha vida vai ser realizado”, disse ele na publicação feita em parceria com a amada.

O casal recebeu diversas felicitações de famosos. “Titia está preparada”, comentou Anitta, que esteve com eles alguns dias atrás em uma viagem pela Europa.

A cantora Mari Fernandez também demonstrou alegria pela revelação de MC Daniel e Lorena: “Meu Deus, amigo, parabéns! Que Deus abençoe vocês”. Duda Beat, Giovanna Lancellotti, Mariano, da dupla com Munhoz, e MC Paiva também enviaram mensagens para o casal.

Durante a passagem por Fernando de Noronha, Lorena publicou uma foto na qual os seguidores logo apontaram novamente que estaria grávida. Ela respondeu aos comentários. “Que viagem é essa de vocês, hein?”, reagiu ela, acrescentando emojis engraçados.

Na mesma publicação, MC Daniel chamou a namorada de “uma princesa”, além de ter feito um pedido aos fãs: “Mandem ela parar de tomar anticoncepcional”, expressando a vontade de iniciar a realização de seu sonho ainda neste ano (”plmdds ”, respondeu Lorena, usando a gíria para “pelo amor de Deus”).

Quem é Lorena Maria, a namorada de MC Daniel?

Seguida por 930 mil internautas no Instagram, Lorena Maria realiza campanhas publicitárias nas mídias, além de trabalhos como modelo.



Ela também é empresária e gerencia as marcas UsebadgalL, de produtos cosméticos, e BadGalMaria, que comercializa peças íntimas voltadas para o público feminino. Ela mesma costuma estrelar campanhas da marca, utilizando as roupas vendidas:

Assim como MC Daniel, a influenciadora também já esteve em relacionamento sério com outros famosos, como é o caso do ator Romaní.



Em 2021, ela também foi apontada como affair do jogador da Seleção brasileira Vinícius Jr., após várias interações com ele nas redes sociais. Foi até vista com ele em alguns eventos no Brasil.

Apesar do envolvimento com a empresária, MC Daniel, em entrevista ao gshow semanas atrás, afirmava que quer viver a vida de solteiro para poder focar na carreira: “Até que se prove o contrário, sou imbejável porque estou focado na minha carreira. Até que apareça alguém, sou imbejável, mas sempre tem alguém, descubra", disse.

