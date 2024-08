Filha adotiva de Silvio Santos quase foi acolhida por família de outro famoso; entenda

A- A+

Silvio Santos (1930-2024) era pai de seis mulheres: Cintia, Silvia, Daniela, Patricia, Rebeca e Renata. O apresentador também era avô de 14 netos e bisavô de quatro. Segunda filha de Silvio e Maria Aparecida Vieira Abravanel, primeira esposa do apresentador, Silvia Abravanel foi adotada pelo casal com três dias de vida.

Recentemente, Silvia falou que, antes de chegar à casa dos Abravanel, quase acabou por acolhida por outra família de um famoso. Por pouco, ela não foi adotada pelos pais de Carlos Alberto de Nóbrega. Ela deu detalhes sobre o assunto em entrevista ao podcast "Bagaceira Chique", de Luciana Gimenez.





"Eu cheguei em casa com três dias de vida. Eu tenho uma foto que eu estava num cueiro, ficava só com a cara de fora. Parecia uma lagarta. Amarradíssima. Tinha uma senhora, chamada Terezinha Mãe Cegonha, que arrumava filhos para pais que não tinham e era muito amiga do Manuel de Nóbrega", explicou. "Era para eu ser irmã do Carlos Alberto e não filha do Silvio. Só que o Carlos Aberto já era mais velho, ele tinha 19 anos. Aí o Manuel falou: 'Eu não quero. A Dalila não quer. Mas o Silvio quer. Dá pra Cida'", contou a apresentadora.

Silvia cuida da programação matinal do SBT e, desde 2015, comanda o infantil Bom Dia & Cia. Silvia é mãe de Luana, da união com o empresário Murilo Abbas, e de Amanda, com o executivo Felipe Coimbra.

No último Dia dos Pais, poucos dias antes da morte do apresentador, ela prestou homenagem a ele nas redes sociais. "Obrigada por ter feito de mim não só a mulher que sou, mas o ser humano guerreiro, o ser humano digno, de caráter honesto, o ser humano que é grato (...), o ser humano que valoriza seu próximo, assim como você sempre respeitou cada pessoa que passou pelo seu caminho e fez de você o grande homem que és", escreveu Silvinha, como é chamada na família.

