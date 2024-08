Tiago Abravanel revela hábito inusitado de Silvio Santos; relembre relação de neto e avô

A- A+

No último domingo (18), no Fantástico, Tiago Abravanel, que é filho de Cintia Abravanel, primogênita de Silvio Santos, lembrou algumas curiosidades sobre o avô.



Entre elas contou que ele tinha como grande diversão ver filmes e séries na TV. Além disso, gostava de lavar louça e vinha se aventurando em fazer compras on-line. Uma das últimas coisas que comprou foi uma tábua ouija, segundo o cantor e ator.

"Agora, mais para o fim, ele descobriu a internet. Ele estava na internet fazendo compras online... Ele comprava as coisas mais inusitadas. Tipo aquele tabuleiro que tem as letras, e aí você conversa com o copo, meio místico", contou Tiago, referindo-se ao tabuleiro de Ouija.





Nos últimos anos, ele surgia sempre de pijamas em cliques postados pelas filhas e netos nas redes sociais e até já chegou a apresentar seu famoso programa, o "Programa Silvio Santos", no SBT, com os trajes para dormir.

A maioria dos modelos usados por ele são da grife Tjama, do neto Tiago Abravanel.

Na entrevista, o ator também recordou sua infância, quando não tinha muito contato com o avô. Durante a participação no Big Brother Brasil em 2022, Abravanel já havia exposto que não era tão próximo como gostaria do homem do baú, assim como das tias.

"Imagine no colégio: quando tinha festa na minha casa, os pais dos alunos ficavam esperando para ver se o Silvio Santos estava na festa ou não estava. E as pessoas não imaginam que, tirando meu aniversário de um ano, que tem foto dele comigo no colo, meu avô nunca foi numa festa de aniversário minha. E eu não o julgo por isso. Pelo contrário. Podem ser as circunstâncias da vida, a quantidade de trabalho, mas principalmente a falta de relação".

Tiago Abravanel se afasta das sessões finais da temporada carioca de ‘Hairspray’

Em nota publicada em suas redes sociais, Tiago disse será substituído nas duas sessões: “Devido ao falecimento do apresentador Silvio Santos, nas sessões dos dias 17 e 18 de agosto do musical Hairspray, o papel de Edna Turnblad será interpretado pelo ator Bernardo Berro, substituto do Tiago Abravanel, que é ator, produtor e diretor da peça”, dizia o texto.

Tiago Abravanel garantiu que “em respeito a todos que adquiriram ingressos” é que as apresentações seriam mantidas. "Agradecemos pela compreensão e contamos com a presença de todos para celebrarmos juntos a magia da cultura que o Silvio sempre espalhou", encerrou ele a nota.

Tiago realizou os ensaios de “Hairspray” em São Paulo, no Teatro Imprensa do avô, que estava há 13 anos fechado e que funciona no mesmo prédio no qual funciona a Liderança Capitalização, da Tele Sena, da qual Silvio Santos era o principal acionista – e quem chegava lá era recebido por um display de Silvio, de papelão.

— Todo dia a gente pede a benção pro vovô! Cresci e respirei teatro neste lugar, era o meu playground. Saía da escola e vinha direto para cá, foi onde conheci teatro em geral —disse Tiago ao GLOBO. — Aqui fiz minha estreia profissional, aqui vi a Bibi Ferreira dirigindo... É a minha base.

Musical americano de 2002, de Marc Shaiman e Scott Wittman, baseado em filme de 1988 de John Waters, “Hairspray” era uma antiga fixação de Tiago.

— Eu pensava: “Caraca, pessoas gordas como protagonistas!” — contou ele, que, em 2009, aos 21 anos, participou da primeira montagem brasileira de “Hairspray”, dirigida por Miguel Falabella, fazendo quatro personagens, mais uma possível substituição para a Edna Turnblad de Edson Celulari (que, para sua tristeza, nunca faltou a uma sessão).

— Foi muito divertido, mas era como se estivesse faltando alguma coisa. Eu enxergava o espetáculo do ponto de vista de uma pessoa gorda, eu sentia que em algum lugar eu precisava resolver isso — recorda-se.

No meio da produção, Tiago Abravanel quase desistiu de interpretar Edna Turnblad.

— Eu tinha uma visão tão clara do que queria com a encenação que falava: “Putz, não vou ter tempo para olhar para essa personagem!” Mas, ao mesmo tempo, eu falava assim: “Tiago, não era seu sonho? Agora você conseguiu comprar o negócio e vai abrir mão disso?”

'Vou me aposentar e morrer': Em 2003, Silvio Santos anunciou falsa doença terminal e chocou o país

Em 2009, quando ainda não era pública a sua homossexualidade, a possibilidade de viver uma Edna lhe trazia uma certa apreensão. Pouco antes da estreia do seu “Hairspray”, tudo estava em ordem, depois de um coming out que, para ele, “foi como tirar um piano de cauda das costas”.

— Imagina eu fazendo uma personagem que quem viveu foi a Divine, uma diva, uma artista drag queen? Eu não ia poder falar sobre tudo isso, eu não ia poder ocupar esse lugar? Então tudo tem um momento certo — acredita o ator. — “Hairspray” é uma nova virada de chave na minha vida, assim como o Tim Maia (papel que projetou sua carreira em 2011, no musical “Vale tudo”). Acho que é o meu renascimento em todos os sentidos.

Veja também

famosos Isabelle Drummond explica afastamento da TV e fala de seu pai, que foi assassinado