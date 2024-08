A- A+

SILVIO SANTOS Tabuleiro Ouija: o que é o jogo que foi última compra online feita por Silvio Santos Jogo centenário tem origem no século 19 e é utilizado para "comunicação com os espíritos"

Na noite de domingo (18), na cobertura da repercussão da morte de Silvio Santos, o programa Fantástico, da TV Globo, exibiu uma entrevista com o ator e cantor Tiago Abravanel, neto do apresentador.

Entre as revelações sobre o avô, Tiago disse que ele vinha fazendo compras na internet, e que sua última aquisição havia sido um tabuleiro Ouija.

"Agora, mais para o fim, ele descobriu a internet. Ele estava na internet fazendo compras online... Ele comprava as coisas mais inusitadas. Tipo aquele tabuleiro que tem as letras, e aí você conversa com o copo, meio místico", contou Tiago, na entrevista.

O nome, a princípio, pode parecer estranho, mas, todo mundo, em algum momento da vida, já brincou com um tabuleiro Ouija.



Tabuleiro Ouija

No Brasil, conhecido como "brincadeira do copo" ou "jogo do copo", o tabuleiro Ouija foi criado há mais de 100 anos e sua origem remonta às Irmãs Fox, médiuns do século XIX, pioneiras do espiritualismo.

É um jogo que se popularizou no mundo todo por ser, pretensamente, uma ferramenta utilizada para se “comunicar com os espíritos”.

Consiste em uma superfície plana – que pode ser um tabuleiro – onde estão inscritas letras, números, palavras – a exemplo de “sim” e “não” – e um objeto utilizado para se mover na superfície – em geral, um copo.



Na “brincadeira”, são feitas perguntas aos espíritos, que, supostamente, respondem através do movimento do copo, que se direciona às letras – soletrando a resposta – ou às palavras.

“Supostamente” porque, embora muitos acreditem na veracidade da comunicação com o mundo dos mortos, há sempre a possibilidade de os próprios participantes moverem o copo em direção às respostas.



Veja também

