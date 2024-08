Deborah Secco, Gisele Bündchen e Belo: veja famosos que terminaram romances neste ano

A- A+

Amores vêm e vão, isso é uma ocorrência comum. Durante a última sexta-feira (16), houve rumores de que o astro do Coldplay, Chris Martin, e Dakota Johnson haviam dado fim ao casamento. Eles negaram.



Porém, o dia ficou marcado pelo término — com anúncio nos stories, do Instagram, logo de madrugada — do romance entre a influencer Bia Miranda e o DJ Buarque.

Veja a seguir uma lista com alguns casais que decidiram dar um ponto final do relacionamento neste ano:

Deborah Secco e Hugo Moura

Hugo Moura e Deborah Secco: casal se separou após nove anos de relacionamento — Foto: Reprodução/Instagram

Outro casal que terminou foi Deborah Secco e Hugo Moura, que anunciaram a separação em abril deste ano. A web foi a loucura logo na sequência do anúncio do divórcio, quando a atriz disse: “Hoje, sei lá, acordei com uma vontade de beijar na boca”. Atualmente, a artista tem aproveitado o momento para viajar muito com a filha, Maria Flor, fruto do casamento com o fotógrafo.

Gisele Bündchen e Joaquim Valente



Gisele Bündchen e Joaquim Valente, em ensaio fotográfico — Foto: Divulgação

Em abril deste ano, em entrevista à apresentadora Ana Maria Braga, a supermodelo abriu o jogo e admitiu que estava namorando o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente, com quem ela já havia sido vista meses antes. “Os holofotes foram demais para ele. Joaquim é um cara normal. Ele não está acostumado com toda a atenção que recebia”, disse uma fonte à revista americana In Touch Weekly.





Belo e Gracyanne Barbosa



Gracyanne Barbosa e Belo — Foto: Reprodução Instagram

O casamento de Belo e Gracyanne Barbosa chegou ao fim em abril deste ano. Eles estavam juntos há 15 anos. A musa fitness e o cantor decidiram se separar havia cerca de oito meses antes da confirmação, mas continuaram morando juntos. O término também teria uma terceira pessoa envolvida: Gilson de Oliveira, personal trainer da modelo, com quem ela teve um caso. De acordo com a influencer, foram “16 anos de uma história de amor, cheia de altos e baixos, tribulações, acertos, erros, conquistas”.

Luana Piovani e Lucas Bittencourt



Luana Piovani e Lucas Bittencourt — Foto: Reprodução

Solteira desde o fim do relacionamento com o fotógrafo Lucas Bittencourt no mês passado, a atriz Luana Piovani até chegou a comentar sobre o término ao responder uma seguidora que perguntou: “Como você perdeu um homem lindo como aquele?” A artista prontamente respondeu: “Não perdi, não, amada. Cama aí. A relação estagnou. Foram quase quatro anos. Foi uma linda história e tenho muito bem guardada”.

Theodoro Cochrane e Antônio Valle



Theodoro Cochrane e Antônio Valle — Foto: Reprodução

O filho da atriz e apresentadora Marilia Gabriela estava namorando até recentemente o modelo Antônio Valle. Em junho deste ano, eles até posaram juntos em uma publicação especial de Dia dos Namorados. O romance, porém, terminou depois de alguns meses, com Theodoro Cochrane apagando do Instagram as fotos que tinha ao lado do ex-namorado.

