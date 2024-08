A- A+

Nascimento Leandra Leal anuncia que filho caçula Damião nasceu, e famosos comemoram: "Todo o amor do mundo" Pequeno nasceu há dez dias e veio com "amor e saúde", segundo publicação da artista

A atriz Leandra Leal anunciou nesta sexta-feira (16), no Instagram, que nasceu o seu filho mais novo, Damião, fruto do relacionamento com o fotógrafo Guilherme Burgos.

Irmão de Julia, de 10 anos, o pequeno, de acordo com a artista, veio ao mundo no dia 6 de agosto com “amor e saúde”.

Nos comentários, diversos famosos comemoraram o nascimento e desejaram felicidades à família.

“Dez dias de amor, dez dias e toda uma vida. Damião chegou com amor e saúde no dia 6 de agosto, ao raiar do dia. Sou grata a Oxum, a todos que vibraram e ajudaram essa chegada, grata à família e à rede de amor que nos protege”, disse a atriz em uma publicação no Instagram.

A publicação mostra ainda um álbum de fotos com as avós do bebê, a atriz Ângela Leal e Sandra Burgos.

Os registros de momentos em família renderam diversos comentários com felicitações.

“Bem vindo, Damião! Sejam felizes. Muito amor”, comentou a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme.

Marcelo Medici, que contracenou com Leandra na novela “Passione”, de 2010, também felicitou a vinda do pequeno: “Você tem uma família sensacional”, disse ele.

“Todo o amor do mundo”, afirmou Camila Pitanga. Já Andreia Horta — que interpretou a irmã de Leandra em “Império”, de 2015 — comemorou: “Que alegria, Lelê”.

A atriz Vannessa Gerbelli desejou “saúde e muito amor” para a família.

A apresentadora Fátima Bernardes e os atores Alexandre Nero, Maria Luisa Mendonça, Leonardo Vieira, Débora Falabella, Lucio Mauro Filho, Julio Andrade, Leticia Sabatella e Gloria Pires também comemoraram o nascimento do pequeno.

