FAMOSOS Bia Miranda termina relacionamento com DJ Buarque após mãe levar polícia à casa do casal Jenny Miranda diz ter sido informada de que filha estaria sofrendo violência doméstica

Bia Miranda e DJ Buarque anunciaram o fim do relacionamento, após uma confusão envolvendo a mãe da influenciadora na madrugada desta sexta-feira (16).

Jenny Miranda foi até a casa da filha, acompanhada da polícia. A ex-Fazenda afirmou ter recebido informações de que a jovem estaria sofrendo violência doméstica.



Após Jenny afirmar não ter visto sinais de agressão em Bia Miranda, DJ Buarque utilizou o Instagram para informar o término. “Rapaziada, eu e Bia conversamos e decidimos não seguir mais como casal. Só peço respeito e compreensão de vocês nesse momento”, escreveu.



“Estamos bem um com o outro, afinal, temos um filho, e o bem-estar dele é prioridade. Amanhã falamos mais sobre, boa noite a todos! Amamos vocês”, completou.

O casal começou a namorar em março do ano passado. Kaleb, fruto do relacionamento entre eles, nasceu há pouco mais de dois meses.

Agressões desmentidas

Bia Miranda, que afirma ter sido hackeada, chegou a utilizar a rede social do ex-companheiro para comentar a atitude da mãe.

“Eu não aguento mais. Isso só pode ser carma na minha vida. Não é possível, eu devo ter feito alguma merda na minha vida passada”, reclamou.

“A Jenny, porque eu perdi o Instagram, ela foi na delegacia, arrumou o endereço da minha casa e chamou a polícia aqui. Falou que eu estava roxa, que tinha apanhado, que estava em prisão domiciliar”, contou.

A influenciadora negou ter sido agredida por DJ Buarque e afirmou que não quis nem conversar com a mãe. “Estou perdendo meu Instagram, mas prisão, apanhar? Gente, meus seguidores sabem muito bem. Apanhar de homem? Não apanho nem de mulher”, disparou.

Relação conturbada

Bia ainda relembrou o relacionamento conturbado com Jenny. “Ela fez um inferno na minha vida, na internet, no meu chá revelação, no meu parto. Eu tinha acabado de parir. Ela fez um inferno agora dentro da minha casa”, relatou.

DJ Buarque também negou as agressões e insinuou que a acusação da ex-sogra é só uma forma de atrair atenção midiática. “Se eu pudesse, eu pagaria todo dinheiro do mundo para não sair mais o nome dessa mulher, que só assim eu tenho paz”, apontou.

O artista também afirmou que deve processar Jenny. “Ela vai ter que provar. Inclusive, ainda me deve R$ 10 mil, que já faz um ano e nada de pagar. Vai ter que lidar com mais um processo”, informou.

Versão de Jenny

Sobre a denúncia que fez à polícia, Jenny afirma ter feito isso por ter sido avisada da suposta violência por uma amiga em comum com a filha.

“Eu conheço o Rio inteiro, conheço todas as delegacias aqui. Vieram os PMs, foram comigo até a residência dela. Entrei com os PMs, o Buarque veio até a gente, mas não dirigi a palavra a ele. Eu queria ver a Bia”, contou.

“A Bia chegou de moto, gritando, desceu me enfrentando, veio para cima de mim. Os policiais que entraram no meio, porque eu estava quieta, só queria ver se ela estava bem. Olhei bem o corpo dela. Eu sou mãe. Independente de ela ter briga comigo ou não, se ela está apanhando, se está em casa presa, eu tenho que fazer alguma coisa”, justificou.

Após saber do fim do relacionamento da filha, Jenny publicou mais vídeos sobre o assunto. “Mais uma história que só não vê quem não quer. Por que acabou logo depois da minha ida com a polícia lá? Será que foi por que ela foi reclamar para uma amiga que estava sofrendo alguma coisa, e a amiga veio me falar? Eu fui com a polícia lá. Ele deve ter ficado possesso, brigou com ela e discutiram”, especulou.

