A- A+

Famosos Rafael Vitti fala sobre participação no "Lady Night", com Tatá Werneck: "Todo ano ela me chama" Ator, que lançou filme no Festival de Gramado, conta que se sente culpado por não estar com a filha de 4 anos todos os dias: 'Quando eu estou com ela eu aproveito ao máximo'

Logo após a exibição de “O clube das mulheres de negócios”, sua estreia como ator em um filme, no Festival de Cinema de Gramado, Rafael Vitti conversou com o Globo sobre sua participação no "Lady Night", talk show comandado por Tatá Werneck com exibições no Multishow e na Globo. Foi a realização de um antigo desejo da companheira, com quem tem Maria Clara, de 4 anos.





— Estava muito tenso de participar do “Lady Night”. Não é fácil estar ali, a gente tem muita intimidade, o que pode ser muito bom, mas também ruim. Acho que fomos muito verdadeiros no programa. Fomos nós mesmos, respeitando a nossa relação, as nossas diferenças. Nos divertimos muito, demos risada e acho que o público vai gostar — admite Rafael.



— Foi especial, acho que estava me preparando nesses seis anos para poder ir. Todo ano ela me chama e eu sempre invento uma desculpa, porque, na minha cabeça, eu tenho certa dificuldade para dar entrevistas. Fui lá também pra desmistificar isso dentro de mim. E pela Tatá, porque eu sei que é importante para ela. Eu me diverti.





Rafael Vitti, Clara Maria e Tata Werneck — Foto: Reprodução Instagram

A oitava temporada de "Lady Night" tem estreia prevista para outubro. Desta vez, serão 30 episódios. Além de Vitti, Ivete Sangalo e Pedro Bial estão confirmados.

Pai coruja, Rafael revela tentar se livrar da culpa de precisar dividir a paternidade com uma agenda de compromissos profissionais sempre muito movimentada.

— É doloroso não estar ali todos os dias na rotina dela, na forma como eu gostaria, mas ao mesmo tempo eu sei que é importante fazer a Clara entender que eu amo o que eu faço, como a mãe dela ama o que ela faz, que também somos muito felizes trabalhando, que o trabalho também traz coisas muito positivas apesar da falta que ela com certeza sente. A Clara é uma criança muito espirituosa, eu sinto que ela nos entende. Acho que é muito mais uma culpa que eu carrego do que uma coisa concreta. É difícil se dividir, mas tento não me culpar por estar trabalhando e fazendo algo que eu amo, e quando eu estou com ela eu aproveito ao máximo.

Filho dos atores João Vitti e Valéria Alencar, Rafael acha que a filha também pode seguir a carreira dos pais.

— Acho que ela corre esse risco (risos). Ela é muito artistinha. É muito concentrada, gosta que as pessoas olhem, ela tem expressão corporal, ela é incrível — se encanta o pai. — Eu vou apoiar ela no que quiser fazer. Ela tem quatro anos ainda, está muito cedo, mas eu vejo traços de artista nela.

O repórter viajou a convite da organização do evento.

Veja também

Streaming "Os Outros": segunda temporada estreia no Globoplay com novos personagens e mesma essência