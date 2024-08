Eles já são adultos! Veja filhos de famosos que cresceram e impressionam a web

A- A+

“O tempo voa” já virou quase como um jargão em publicações em que famosos mostram os seus filhos já crescidos. Alguns, que pouco tempo atrás eram pequerruchos admirados pelos fãs de seus pais, já são adultos e impressionam a web. Bem, filho mais velho do ator e diretor Wagner Moura, foi um dos que surpreendeu recentemente ao comemorar o aniversário de… 18 anos.





Bem Moura, filho mais velho do ator e diretor Wagner Moura // Instagram/Reprodução

Veja abaixo outros filhos de famosos que já embarcaram na vida adulta de vez:

David Banda e Mercy James, 18 anos



Madonna entre os filhos Mercy e David, na Itália // Instagram/Reprodução

Primeiro dos filhos adotados por Madonna, David entrou na família quando a cantora era casada com o cineasta Guy Ritchie. Já a filha Mercy foi adotada em 2009. Os dois têm seguido carreira musical assim como a Rainha do Pop e tiveram participação especial durante o show da cantora na Praia de Copacabana, em maio deste ano.

Kit Halls, de 19 anos



Matt Bomer faz aparição rara com o filho Kit, que, aos 19 anos, se prepara para a faculdade // Instagram/Reprodução

Filho do ator americano Matt Bomer, Kit é um dos garotos que já está crescido. Atualmente, ele se prepara para entrar na faculdade, de acordo com uma rara publicação do artista sobre a vida pessoal. Apesar de ser um rosto conhecido de Hollywood, o ator prefere manter suas “crianças” longe das vistas do público por enquanto. “Quero que eles tenham uma infância agradável e normal”, disse ele uma vez à revista People.

Joaquim Huck, de 19 anos



Joaquim, filho de Angélica e Luciano Huck, com 18 anos // Instagram/Reprodução

Filho mais velho de Angélica e Luciano, Joaquim é discreto e não tem perfil aberto nas redes sociais. Em entrevista à Quem, o jovem já disse que não tem o desejo de seguir a carreira dos pais. “Gosto mais de estar por trás das câmeras. Não quero ser apresentador. As pessoas não me reconhecem e eu também tento viver a vida mais normal possível”, afirmou. E ele já tem encaminhado o próprio futuro: foi aceito na New York University (NYU), de acordo com o apresentador.

Giullia Miranda, de 21 anos



Gretchen posou com a filha Giullia Miranda // Instagram/Reprodução

Sexta filha de Gretchen, nascida no Recife, durante o casamento da artista com Juliano Cezimbra, ex-segurança de Ratinho, ela é modelo da agência Mega e já mora sozinha. Giu, como é chamada, se mudou anos atrás para Mônaco, junto com a mãe e a irmã mais nova, Valentina. Acabou ficando pela Europa, onde chegou a trabalhar como entregadora de comida em um restaurante.

Lucas Jagger, de 25 anos



Luciana Gimenez, Lucas Jagger e Mick Jagger // Instagram/Reprodução

Filho de Luciana Gimenez com o astro do rock Mick Jagger, o garoto entrou “oficialmente” na fase adulta alguns meses atrás, segundo a mãe, quando se formou em artes literárias pela Universidade de Nova York. “Aquela pessoa que nunca soltou um palavrão. Nunca, nunca ouvi ele falando um palavrão que fosse. Mas agora virou essa boca suja”, disse a modelo sobre o garoto em uma publicação no Instagram.

Sasha Meneghel, de 26 anos



Xuxa e Sasha Meneghel no palco do Domingão com Huck // Divulgação

Fruto da união entre Xuxa e Luciano Szafir, a garota é engajada com trabalhos no ramo da moda, inclusive sendo formada nesta área na Parsons School of Design, de Nova York. Em 2019, ela assinou contrato com uma das maiores agências de modelos do Brasil. Também já desfilou na São Paulo Fashion Week. Recentemente, ela passou para outro lado neste campo: o da direção criativa, por meio da marca Mondepars, que desfilou a sua primeira coleção em junho.

Enzo Celulari, de 27 anos



Enzo Celulari é filho de Claudia Raia e Edson Celulari // Reprodução

Filho mais velho da relação de Claudia Raia com Edson Celulari, o rapaz sempre foi acostumado com os holofotes desde novo e já namorou celebridades como Nicole Bahls e Bruna Marquezine. Embora esteja sempre atuando com modelo em campanhas publicitárias, Enzo também é empresário e se formou em administração de empresas.

