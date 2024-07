Vicenzo, Nala, Denny Manoel e mais: saiba quais nomes os famosos escolheram para seus bebês

A- A+

A escolha do nome de um bebê demanda calma e atenção dos pais e alguns até estipulam quais critérios seguir antes de bater o martelo definitivamente —não é uma decisão que costuma ser fácil.



A definição, por vezes, parte de uma espécie de “curadoria” feita pelos famosos (assim como aconteceu com Claudia Raia, que lançou tendência com Enzo e Sophia décadas atrás). Atualmente, várias celebridades já fizeram a sua opção.





Veja abaixo alguns famosos que já escolheram nome de seus pequenos que ainda estão por vir:

Nala foi o escolhido por Iza para a sua primeira filha, com o jogador de futebol Yuri Lima, de quem hoje está separada. Inspirado pela pequena leoa de “O Rei Leão”, o nome tem como as seguintes palavras como significado: “dávida”, “amorosa” e “rainha”.





Iza — Foto: Reprodução/Instagram

Ravi é o nome do segundo e futuro bebê do casal de influencers Viih Tube e Eliezer. Com significado de “sol”, o bebê vem para fazer companhia à irmãzinha, cujo nome é… Lua, de 1 ano. O substantivo próprio está na lista dos 30 nomes mais escolhidos por pais em Brasil, segundo levantamento da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen).





Viih Tube e Eliezer — Foto: Reprodução / Instagram

Zé Leonardo, por sua vez, é o escolhido do filho da influencer Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe. O nome traz a junção de “Zé” e “Leonardo”, referência tanto ao pai quanto ao avô paterno, Leonardo.





Virginia e Zé Felipe posam em ensaio de fotos — Foto: Reprodução/Instagram

Denny Manoel é o nome do filho de Manoel Gomes, do hit “Caneta azul”, com Diva Gomes, com quem mantém uma relação desde novembro do ano passado. Uma seguidora até se confundiu e perguntou se era “Dennys”, mas o influencer reforçou o nome composto.

Manoel Gomes, do hit “Caneta azul”, com a namorada Diva Gomes — Foto: Reprodução/Instagram

Justin, de acordo com uma fonte da revista People, é o nome escolhido pelo casal formado pela empresária Hailey Bieber e Justin Bieber. Esta, por óbvio, seria uma referência direta ao pai, mas não foi confirmada até o momento pelos papais.





Hailey Bieber — Foto: Reprodução Instagram

Já, Vicenzo é o nome da preferência do casal Sthefany Brito e Igor Raschkovsky, seguindo a linha de nomes italianos (mas adaptado para ficar sem o “n” logo nas letras iniciais). Eles já são pais de Antônio Enrico, de 3 anos.





A atriz Sthefany Brito ao lado do marido e do filho — Foto: Reprodução/Instagram

Veja também

CINEMA Saiba tudo sobre "Deadpool & Wolverine" estrelado por Ryan Reynolds e Hugh Jackman