Maisa, Luciana Gimenez, Luana Piovani, Deborah Secco: veja famosas que estão solteiras

Há algo em comum entre celebridades como as atrizes Maisa, Luana Piovani, Deborah Secco e a apresentadora Luciana Gimenez: são famosas que estão solteiras.



E claro que não há nenhum problema nisso. Afinal, o estado não significa estar sozinha, não é mesmo? É o que disse Maisa, em entrevista à Eliana na edição do Fantástico do último domingo (4).

“Gente, solteira sim, no momento, sozinha também. Brincando! Sempre tem alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, agora eu estou em uma nova cidade, quem sabe, né? Já tive um trelelê com cariocas. Gostei”, contou ela à nova apresentadora do “Saia justa”, no GNT.

Luciana Gimenez tem aproveitado a fase solteira em passagens por Capri, na Itália, e Mykonos, na Grécia. E ela deixou o atual estado civil explícito em uma publicação recente no Instagram. Perguntada por uma seguidora se estava acompanhada ou sozinha na viagem, ela foi direta. A apresentadora, entretanto, já emendou com uma indicação: “Gosto muito de me apaixonar. É ruim, mas é bom”.

Solteira desde o fim do relacionamento com o fotógrafo Lucas Bittencourt no mês passado, Luana Piovani até chegou a comentar sobre o término ao responder uma seguidora que perguntou: “Como você perdeu um homem lindo como aquele?”

“Não perdi, não, amada. Cama aí. A relação estagnou. Foram quase quatro anos. Foi uma linda história e tenho muito bem guardada”, Piovani respondeu. Ela também esteve recentemente curtindo os dias de sol do verão, na Espanha; hoje, está na Croácia.



Outra famosa que está solteira atualmente é a musa fitness Gracyanne Barbosa. Separada do cantor Belo em abril deste ano, a modelo comentou no programa de Rodrigo Faro, na TV Record, sobre o término — e aproveitou para falar sobre como tem levado este momento. “No momento a gente tem que caminhar sozinho para ir aprendendo. Eu estou aproveitando para ir para outras áreas que eu estava deixando de lado, por conta da relação, família e tudo mais. Estou indo para coisas que eu queria fazer, como empresária. (Estou) investindo mais nisso”, contou ela.

Deborah Secco também está na lista desde que se divorciou do diretor Hugo Moura em abril deste ano. A web foi a loucura logo na sequência ao anúncio da separação, quando a atriz disse: “Hoje, sei lá, acordei com uma vontade de beijar na boca”. Atualmente, a artista tem aproveitado o momento para viajar muito com a filha, Maria Flor, fruto do casamento com o também fotógrafo.

