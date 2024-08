Dia dos Pais: Lázaro Ramos, Marcelo D2, Leonardo e outros famosos fazem homenagens

A- A+

Neste domingo (11), artistas usaram as redes sociais para celebrar o Dia dos Pais com fotos, vídeos e declarações a seus patriarcas ou seus filhos.

O ator Lázaro Ramos publicou uma série de fotos e vídeos com seu pai, Ivan Ramos, e ao lado da mulher, a atriz Taís Araújo, grávida de seus dois filhos: "Hoje, ser pai para mim é compreender ainda mais o meu pai e ter mais consciência das minhas forças e desafios. Com meu pai, aprendo todos os dias, inclusive, que devo expressar meu amor por meus filhos de várias formas".

Taís, por sua vez, também prestou homenagem ao marido e a seu pai, seu Ademir: "Preciso inventar palavras que dêem conta de falar desses caras, porque celebra-los seria como descrever a disposição e a coragem avassaladora que é dar continuidade ao amor", publicou a atriz em seu Instagram.

Para celebrar a data, o cantor Marcelo D2 postou em suas redes uma foto dos cinco filhos: Stephan, 32 anos, do primeiro casamento com Sonia Affini; Lourdes, 24, do relacionamento com Manuela Castro; Luca, 22, e Maria Joana, 20, do relacionamento com Camila Aguiar; e a caçula Maria Isabel, 3, com a mulher, a produtora Luiza Machado.

O cantor Leonardo também publicou uma foto com a numerosa prole — os filhos Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Jessica Beatriz, Zé Felipe, Matheus e João Guilherme — e lembrou do pai: "Feliz Dia Dos Pais Amo vocês meus filhos. Saudade eterna meu pai Avelino", escreveu o sertanejo.

Filho de Leonardo, o cantor Zé Felipe devolveu a homenagem ao pai com uma foto sua enquanto criança ao lado dele e das duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, com a influenciadora Virginia Fonseca, que está grávida do terceiro filho do casal, José Leonardo.

"Pai, você é e sempre será meu grande orgulho. Vejo o amor em você, na sua generosidade e na sua alegria. Que privilégio é ser seu filho e carregar todo seu carinho em um abraço. Gato, eu te amo! E estarei sempre com você. Obrigado por tudo", declarou-se o sertanejo. "Que Deus me dê saúde e sabedoria para cuidar das minhas Marias e Zé por muitos anos. Sou um homem feliz, um pai com sorriso largo e de pura felicidade", completou.

Cleo, que cantou com o pai, Fábio Jr., no especial de Dia dos Pais dos programa "Altas horas" deste sábado (10), apresentando a regravação da dupla para a música "Pai", fez uma declaração dupla em seu Instagram, parabenizando o pai e o padrasto, Orlando Morais, casado com sua mãe, Glória Pires.

Milton Nascimento, que anunciou sua aposentadoria dos palcos no final de 2022, publicou fotos com seu filho, Augusto, e com o pai: "Um feliz dia dos pais para todos os que me acompanham aqui . Saudade enorme do Seu Zino, meu amado pai".

Veja também

Olimpíadas 2024 Alain Roche: saiba quem é o músico que tocou com piano vertical no encerramento das Olimpíadas