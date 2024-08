Dia dos Pais: Saiba a origem da data que, segundo historiadores, é mais antiga que o dia das mães

A- A+

O Dia dos Pais é uma data comemorativa que, apesar de representar um forte impulsionador do comércio, tem uma história rica e interessante. Uma tradição que, segundo historiadores, é mais antiga que o Dia das Mães.

Com a chegada de mais uma celebração, vale a reflexão acerca da importância e contexto histórico da data que, apesar de ter evoluído para um evento comercial, tem raízes no reconhecimento do papel paterno na sociedade.

A história

Para explicar melhor a origem da comemoração, e por que ocorre no segundo domingo de agosto no Brasil, a reportagem da Folha de Pernambuco conversou com Filipe Domingues, historiador e professor da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), que pesquisa datas comemorativas ao redor do mundo.

Tabua/tijolo de argila em escrita cuneiforme. Foto: Freepik

De acordo com o professor, o registro mais antigo de uma homenagem de um filho para o pai data da Antiga Babilônia, há mais de 4 mil anos.

"Foi encontrado um tijolo de argila em escrita cuneiforme, onde um jovem chamado Elmesu deseja ao pai, o Rei Nabucodonosor I, que regeu o Império Babilônio no século XII a.C., uma vida longa e próspera. No meio historiador, brincamos que esse é o primeiro cartão de Dia dos Pais da história", contou o historiador.

Homenagem

A primeira tentativa formal de criar um Dia dos Pais, no entanto, surgiu nos Estados Unidos, em homenagem a William Jackson Smart, um veterano de guerra que criou os seis filhos sozinho após a morte da esposa em 1898.

William Jackson Smart, veterano de guerra que criou os seis filhos sozinho após a morte da esposa em 1898. Foto: The Griffin Daily News - 1953.

Em 1909, uma das filhas do veterano, Sonora Louise Smart Dodd, inspirada por um sermão do Dia das Mães, decidiu que os pais também mereciam uma data especial.

“Sonora fez um esforço significativo para oficializar a celebração. Enviou à Associação Ministerial de Spokane, cidade localizada em Washington, Estados Unidos, uma petição para a comemoração oficial do Dia dos Pais, que foi realizada pela primeira vez em 19 de junho de 1910, dia do aniversário de William Jackson", explicou Domingues.

Sonora Louise Smart Dodd, filha do veterano, criou o Dia dos Pais nos Estados Unidos. Foto: Visit Spokane

O impacto da iniciativa de Sonora foi tão grande que, em 1966, o presidente Lyndon B. Johnson proclamou o terceiro domingo de junho como o Dia dos Pais nos Estados Unidos. A data se tornou um feriado nacional oficial em 1972, durante o governo de Richard Nixon.

Dia dos Pais no Brasil. Foto: EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Dia dos Pais no Brasil

No Brasil, a história da comemoração do Dia dos Pais é um pouco diferente e está mais ligada a estratégias de marketing do que a homenagens individuais.

"Aqui no Brasil, a ideia da celebração foi uma criação do publicitário Sylvio Bhering, em 1953, e tinha como objetivo aquecer o comércio no segundo semestre", relata Filipe.

Bhering, que era diretor do jornal O Globo, escolheu o dia 16 de agosto para coincidir com o Dia de São Joaquim, pai de Maria e avô de Jesus Cristo, um santo de grande devoção no país.

"Essa escolha não foi ao acaso, uma vez que o Brasil é um país de tradição católica. Aos poucos, a comemoração se espalhou e, eventualmente, foi fixada para o segundo domingo de agosto, seguindo o modelo do Dia das Mães", acrescentou o historiador.

Filipe Domingues, historiador e professor da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).

Atualmente, o Dia dos Pais é a quarta data mais lucrativa para o comércio brasileiro, ficando atrás apenas do Natal, Dia das Mães e Dia dos Namorados.

A celebração ao Redor do Mundo

Ainda segundo o historiador, a celebração do Dia dos Pais ocorre em diferentes datas ao redor do mundo, refletindo as culturas e tradições locais.

Em países como Espanha, Portugal e Itália, a data é comemorada em 19 de março, Dia de São José, enquanto na Alemanha, ela ocorre no dia da Ascensão de Jesus, que varia conforme o calendário da Páscoa.

"Cada país adapta a celebração à sua própria realidade, mas o respeito e a gratidão por aqueles que exercem a figura paterna são sentimentos universais", concluiu o pesquisador.

