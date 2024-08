A- A+

Comércio Dia dos Pais aquece o comércio no Recife Lojistas trabalham ações promocionais para os últimos dias que antecedem a data a fim incrementar o rendimento no período sazonal

Com a expectativa de aumento em até 15,9% nas vendas, o Dia dos Pais, este ano, deve movimentar R$ 180 milhões em Pernambuco, segundo a Fecomércio. Para isso, as lojas trabalham nos dias que antecedem a comemoração com descontos e ações promocionais, visando tornar a compra mais atrativa ao consumidor.

A análise também apontou os itens mais procurados na hora de comprar o presente. Roupas e acessórios representam 40,3% das intenções de compra, seguidos por calçados, com 23,8%, e perfumes e cosméticos, com 19,6%.

Segundo economista da Fecomercio, Rafael Lima, os comerciantes entendem prontamente o período como uma oportunidade para as vendas e afirma que a grande estratégia para conquistar o consumidor são as publicidade on-line, cashbacks e descontos exclusivos para a sazonalidade.

Com o segmento de artigos masculinos liderando as intenções de compra para a temporada, os lojistas do setor já sentem o aumento do fluxo e esperam que os próximos dias sejam decisivos no fechamento do faturamento mensal.

Expectativa

Gerente de uma loja de vestuário masculino, Robson Silva explicou as projeções para as saídas dos produtos nos próximos dias. A loja conta com sistema de cashback como estratégia para atrair o cliente. A loja pontua um ticket médio de R$ 360 nas compras direcionadas ao Dia dos Pais, segundo o gerente.

“Todo brasileiro deixa para a última hora. A expectativa é que, a partir de amanhã, o fluxo não só do shopping, como da loja, vai aumentar bastante. A gente tem aí uma previsão de aumento do faturamento de 20% a 30%, levando em consideração o crescimento econômico”, destacou Robson.

Rafael Lima, gerente de uma loja de itens masculinos. Foto: Walli Fontenelle/Folha de Pernambuco

Para as lojas de moda masculina, depois das festividades de fim de ano, o Dia dos Pais é o mais lucrativo, segundo Victor Melo, sócio de uma rede de lojas da área. Por isso, o estabelecimento oferece campanhas para a clientela, com brindes para quem gasta um valor estabelecido.

Victor Melo e André Calábria, sócios de uma loja de roupas masculinas.

Mas a expectativa do comércio é geral e não se reduz a setores. Glicério Neto, que supervisiona uma loja de tecnologia, diz que o mês de agosto já está bem diferente de julho. O lojista explica que as vendas já vêm se mostrando superiores em comparação ao mês passado, devido à data.

“A gente já sente o aquecimento para essa data sazonal, tanto de fluxo como, até mesmo, na conversão das vendas de produtos. Então, o Dia dos Pais tem tudo para ser bem otimista”, pontuou.

Pela média de preço dos produtos comercializados na loja, o ticket médio para o Dia dos Pais é de R$ 3 mil.

Já Edilson Bezerra, que trabalha numa loja de calçados, afirmou que a expectativa é que o rendimento do ano passado se mantenha este ano. Ele acredita que os próximos dias apresentarão uma alta nas vendas e que, até agora, o valor médio gasto na loja tem sido de R$ 150 a R$ 200.

“Em relação ao dia a dia, devemos ter um aumento de 10 a 20%. Comparando com o ano passado, acredito que haverá uma estabilidade com o que vendemos no período.” Edilson Bezerra, gerente de uma loja de calçados. Foto: Walli Fontenelle/Folha de Pernambuco

Dicas

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Rafael Lima, economista da Fecomercio, deu dicas para quem deixou a compra do presente para a última hora mas não quer deixar de aproveitar o preço baixo na hora da escolha do item.

“A dica que podemos passar é pesquisar o suficiente, então utilizar redes sociais para procurar esse produto, utilizar marketplaces também para pesquisar bastante, e se houver tempo hábil, ir até essas lojas de rua do centro da cidade, por exemplo, para encontrar esse presente tão especial nessa data comemorativa que é o dia dos pais.”, disse o economista.

Rafael também aconselha o diálogo com o vendedor no momento da compra, a fim de conseguir descontos especiais para os modelos de pagamento. Muitas vezes, há descontos para quem deseja pagar à vista em dinheiro, ou via pix.

“Isso ajuda o empresário que tem uma liquidez maior e o consumidor também, que não vai precisar parcelar aquela compra, e comprometer o orçamento nos próximos meses.”, lembrou.

O especialista diz que vale a pena optar pelo pagamento total do presente. Mas para o caso do presente desejado obter um valor maior, o parcelamento pode ser vantajoso, mas é preciso atenção com o custo das parcelas, para não causar prejuízos nos próximos meses após a comemoração.

