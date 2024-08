A- A+

EMOÇÃO Eliana e Ana Maria Braga choram, no "Mais Você", ao lembrar de Hebe Camargo: "Morrer de saudade" A ex-SBT foi a convidada do programa matinal na manhã desta sexta-feira (6)

Eliana esteve no “Mais Você”, da TV Globo, na manhã desta sexta-feira (16), e protagonizou um momento emotivo ao lado de Ana Maria Braga. Juntas, as duas choraram ao lembrar da também apresentadora Hebe Camargo, que morreu em 2012.

Convidada do programa, Eliana levou um álbum de fotografias para ver com Ana Maria. A ex-SBT mostrou fotos em que as duas aparecem na companhia Hebe.

“Esta é pra gente morrer de saudade”, avisou Eliana. “Ah, que linda! A gente tem saudade, né? Uma pena ela não estar aqui”, lamentou Ana.



Sem conter as lágrimas a apresentadora do “Mais Você” seguiu falando sobre a falta que a amiga faz: “Tem gente que a gente queria saber viva, porque a gente pensa nela e, mesmo que não esteja perto da gente, mesmo que não veja, a gente sabe que ela existe. E, sabendo que ela existe, ela está perto da gente”, disse.

Igualmente emocionada, Eliana afirmou que Hebe está dentro das memórias delas. A atual apresentadora do “Saia Justa”, no GNT, ainda mostrou outra foto das três louras reunidas em uma festa.

"Hebe, como sempre, animadíssima. Se quer festa, é com a Hebe", relembrou Eliana. Ana Maria concordou: “Sempre. Ela brindava a vida todo dia”.

No final, Eliana ainda presenteou Ana com uma foto das duas abraçadas com Hebe, emoldurada em um porta-retratos.

