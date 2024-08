A- A+

TEVISÃO Eliana e Maisa prestam homenagem a Silvio Santos no Fantástico: "Volte logo para casa" Apresentador e empresário das comunicações Silvio Santos está internado com um quadro de H1N1

O apresentador e empresário das comunicações Silvio Santos, internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, com um quadro de H1N1, foi tema da conversa entre Eliana e Maisa Silva em matéria especial no Fantástico do último domingo (4).

Ex-estrelas do SBT e prestes a estrear nas telas da TV Globo, as duas falaram com carinho sobre o ex-patrão.

— Gostaria muito, nesse momento, já que estamos unidas aqui, em gratidão a tudo que a gente viveu, que a gente pudesse mandar boas energias pra ele nesse momento e que tudo fique bem. Silvio, as nossas orações, o nosso carinho, o nosso respeito sempre. Deus te abençoe e volte logo pra sua casa, tá? — disse Eliana.

Na sequência, Maisa também mandou uma mensagem direta ao ex-parceiro de palco do SBT:

— Silvio, não tenho palavras pra expressar minha gratidão por você, pela sua família, por tudo. E tô sempre torcendo por você, mandando boas energias. Você está nas minhas orações — afirmou.

Maisa se prepara para estrear como vilã da próxima novela das seis, "Garota do Momento", enquanto que Eliana comandará o "Saia Justa" antes de assumir a apresentação do "The Masked Singer Brasil", no ano que vem.

