De Tom Cavalcante a Ana Furtado: Famosos desejam melhoras a Silvio Santos, que segue internado

O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Sua filha, a apresentadora e empresária Patricia Abravanel publicou no Instagram neste sábado (2) a informação de que o seu pai "está no hospital apenas para cuidados médicos" e que ele não se encontra em estado crítico de saúde. Nos comentários, famosos deixaram mensagens desejando melhoras a Silvio.

"Papai do céu abençoe", comentou o comediante Rodrigo Capella. O também comediante Tom Cavalcanti reforçou as boas vibrações: "Que Maravilha! Logo ele estará em casa!", comentou.

“Silvio Santos é muito amado e abençoado, já já estará 100% restabelecido!”, escreveu a atriz Isadora Ribeiro.

"Melhoras pra ele! Desejo o melhor pra vc e sua família!", disse ainda a atriz Sophia Valverde.

Participaram ainda da corrente famosos como Ary Fontoura, Aretuza Lovi, Michelle Barros, Ana Furtado, Maria Campolongo e Guilherme & Benutto.

Entenda o caso

Internado desde quinta-feira no hospital Albert Einstein, em São Paulo, o apresentador Silvio Santos segue sob cuidados médicos neste sábado, apurou O GLOBO. O estado de saúde de Silvio inspira cuidados da equipe médica e a condução do caso foi assumida nesta sexta-feira pela direção do hospital, em esquema de "blindagem total", afirma uma fonte que acompanha a internação de perto.

O que diz o SBT

"Silvio Santos está bem. Voltou para fazer exames de imagem , pois fazem o Raio X em casa. Já o de imagem tem que ser realizado no hospital", diz a assessoria da emissa em nota. No entanto, O GLOBO apurou que o estado do saúde do comunicador preocupa os médicos. O Hospital Albert Einstein não deu retorno a respeito da internação. Procurado novamente, o SBT manteve a informação de que o apresentador segue internado para fazer exames.

Há cerca de duas semanas, o SBT confirmou que o apresentador Silvio Santos, de 93 anos, havia sido internado por um quadro de H1N1. A nota foi lida pela apresentadora Michelle Barros, ao vivo. Ele recebeu alta no dia 20 de julho.

