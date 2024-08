"Die With a Smile": Lady Gaga e Bruno Mars lançam dueto; veja clipe

A- A+

Lady Gaga e Bruno Mars, dois dos maiores nomes da música pop atual, dividem o microfone em “Die With a Smile”. A parceria inédita foi lançada na madrugada desta sexta-feira (16), com videoclipe.

Uma surpresa para os fãs de ambos os artistas, a música foi anunciada por Lady Gaga horas antes. “Enquanto vocês esperam pelo LG7”, escreveu a cantora no Instagram, em referência ao seu próximo álbum.

Os dois já haviam dado pistas sobre o dueto poucos dias antes. Gaga apareceu em um vídeo vestindo uma camisa estampada com o rosto de Bruno, que devolveu a homenagem em sua rede social.

“Die With a Smile” é uma balada romântica. No clipe, Gaga e Bruno aparecem com visual “country”, cantando, tocando instrumentos musicais e dançando, em um cenário que remete aos programas televisivos dos anos 1970.

Lady Gaga está na expectativa para o lançamento do filme “Coringa: Delírio a Dois”, que chega aos cinemas ainda neste ano. Já Bruno Mars segue em turnê e fará 14 apresentações no Brasil, entre outubro e novembro.

