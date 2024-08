A- A+

SHOW Jay Vaquer apresenta o show "Porradaria Frenética" no Recife Cantor e compositor realiza apresentação no Estelita Bar, no dia 6 de setembro

O cantor e compositor Jay Vaquer, que não se apresenta no Recife desde 2016, retorna à cidade no dia 6 de setembro. Ele leva “Porradaria Frenética”, seu mais novo show, ao Estelita Bar, com abertura da banda recifense Lady Newton.

Nascido no meio musical, Jay Vaquer é filho da cantora Jane Duboc e de Jay Anthony Vaquer, que foi guitarrista de Raul Seixas. Entre suas canções mais conhecidas, estão “Cotidiano de um Casal Feliz” e “A Falta que a Falta Faz”.

Vaquer iniciou a carreira em 2000 e lançou trabalhos como “Canções de Exílio” e “Ecos do Acaso e Casos de Caos”, indicados ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa, em 2016 e 2018, respectivamente.



Com “Porradaria Frenética”, o artista promete um formato de show mais “pesado”. Músicas gravadas com instrumentos como piano e violino são apresentadas neste espetáculo com guitarra, baixo e bateria.

No repertório, Jay Vaquer mistura canções mais antigas e novidades. Quem adquirir o ingresso Full Experience, terá a oportunidade de assistir à passagem de som, participar de um bate-papo e ainda tirar fotos com o cantor e sua banda, além de garantir a entrada para o show.

Serviço:

Show “Porradaria Frenética”, de Jay Vaquer

Dia 06 de setembro, às 22h

No Estelita Bar (Av. Saturnino de Brito, 385 - Cabanga)

Ingressos a partir de R$ 70, no site Clube do Ingresso

