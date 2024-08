A- A+

MÚSICA Franz Ferdinand anuncia show em SP; veja como comprar ingressos Banda escocesa não se apresenta no Brasil há seis anos

O Franz Ferdinand anunciou um único show no Brasil ainda este ano. A banda escocesa se apresentará no Tokio Marine Hall, em São Paulo, no dia 14 de novembro.

Os ingressos estarão à venda a partir dessa sexta-feira, 9 de agosto, às 12h, na bilheteria do Teatro Renault e no site: ticketsforfun.com.br.

O Franz Ferdinand não vinha ao Brasil há seis anos. A vinda da banda é parte do braço sulamericano a turnê global que o escoceses estão fazendo. P



Por aqui, além de São Paulo, eles se apresentarão em Lima, Santiago, Buenos Aires, Bogotá e Medellin.

