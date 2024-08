Forró Patrimônio da Humanidade: Pernambuco formaliza pedido junto ao IPHAN

A- A+

O forró, a mais genuína e representativa expressão cultural nordestina, começa a dar primeiros passos para se tornar um patrimônio de toda a humanidade.

Nesta quinta (8), o estado de Pernambuco, formalizou, junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o pedido de inclusão das Matrizes Tradicionais do Forró na Lista Representativa do Patrimônio da Humanidade da Unesco.



Representando o estado, a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula, entregou o pedido na sede do IPHAN, que fica no Rio de Janeiro (RJ), com a presença das secretarias de Cultura do Nordeste e da sociedade civil.



Patrimônio Nacional e Universal

O forró, manifestação cultural que surgiu no Nordeste e se espalhou por todo o Brasil, foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial Nacional pelo IPHAN, em 2021.

A força e o carinho pelo forró são marcantes não só no Brasil como no exterior. Na Europa, inúmeros são os artistas do forró que espalham, no Velho Continente, a tradição popular nordestina, com muito sucesso.

"O Forró, uma verdadeira joia da nossa cultura nordestina. Mais do que uma dança, é uma expressão viva da nossa identidade cultural", disse Cacau de Paula.



"Por isso, é nossa responsabilidade garantir que essa herança seja preservada e transmitida às próximas gerações para que o Forró continue a encantar e unir pessoas ao redor do mundo por muitos anos”, concluiu a secretária.



O pedido formalizado nesta quinta (8) é uma das etapas para que o IPHAN pleiteie, junto à Unesco, o título de Patrimônio da Humanidade para o forró.



