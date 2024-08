A- A+

SOLIDARIEDADE Forró solidário CERVAC! Vem forrozar com a gente! Toda a venda dos ingressos será revertida para ajudar na reconstrução do CERVAC, que passou por incêndio no mês de junho e teve um andar atingido pelo fogo.

Os amigos se juntaram, se deram as mãos, pegaram suas violas e sanfonas, colocaram o microfone nas mãos, encheram o coração de solidariedade e vão fazer a diferença na reconstrução do CERVAC.

Então se junta com a gente e vem para o FORRÓ SOLIDÁRIO CERVAC que vai acontecer no dia 01.09.2024, no horário das 13h30 às 19h, no Clube dos Oficiais da PM, na Avenida João de Barros.

Teremos uma tarde animada com a apresentação da Banda CERVAC Força Especial e dos amigos Quinteto Violado Som da Terra, Cristina Amaral, As Januárias, Ylana, Ed Carlos e muito mais. Tudo isso com o apoio da CAIS Produção.

Toda a venda dos ingressos será revertida para ajudar na reconstrução do CERVAC que passou por incêndio no mês de junho e teve um andar atingido pelo fogo.

Os valores dos ingressos custam R$ 20,00 individual e R$ 120,00 a mesa.

Para comprar o ingresso é só acessar o link https://www.evenyx.com/forro-solidario-cervac

A gente se encontra por lá!

Veja também