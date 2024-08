A- A+

TELEVISÃO Judi Dench: choro da atriz em programa de TV comove a Inglaterra Em 'Judi and Jay: The Odd Couple', a atriz visitou a casa onde viveu com o falecido marido e não conteve as lágrimas ao relembrar os momentos que ali viveu com ele e a filha

Judi Dench é, sem dúvida, uma das artistas mais queridas e respeitadas do Reino Unido.

Com uma carreira de mais de meio século no cinema, televisão e teatro e uma personalidade sempre calorosa e sem divisionismos, cada passo que dá e cada novo desafio são celebrados pelos britânicos.

Portanto, vê-la chorar inconsolavelmente na televisão aberta foi um duro golpe para muitos.

A multifacetada performer apresenta, juntamente com Jay Blades, apresentador de um programa de restauração de móveis, uma nova série no Channel 4, "Judi and Jay: The Odd Couple", uma espécie de diário de viagem em que juntos visitam alguns lugares que para os outros são importantes.

Esta semana, Blades decidiu levá-la ao mercado de Ridley Road, em Dalston, centro da comunidade negra onde ela passou a infância e onde ia todos os fins de semana com a mãe.

A atriz adorou o passeio e considerou aquela pitoresca feira um paraíso.

Ali, ela é vista comprando bugigangas com grande entusiasmo, tanto que seu colega de trabalho teve que impedi-la antes que ela ficasse sem dinheiro.

O destino seguinte foi escolhido pela atriz de 89 anos. “Quero levar Jay para conhecer minha antiga casa na cidade de Charlecote, mas como não voltei desde que parti em 1984... Não será fácil”, disse ele.

E assim que chegaram à antiga casa, onde Dench morava com seu falecido marido e sua filha Finty, ela parecia muito emocionada.

“Ah, é uma sensação estranha”, explicou ela, em meio ao choque, enquanto se agarrava com força ao cachecol. Com lágrimas nos olhos, ela acrescentou: “Isso é muito difícil.”

Naquele momento, Blades estendeu a mão para confortá-la e verificar se ela estava bem, enquanto claramente lembranças do ex-marido da atriz começavam a surgir.

“Este lugar guarda muitas lembranças. Meu Deus! É muito estranho”, disse a protagonista de “Filomena”.

E assim que saíram do carro e se dirigiram para a fachada, Dench não conseguiu mais conter seus sentimentos e as câmeras a mostraram enxugando as lágrimas.

Logo da exibição do programa, dezenas de comentários de apoio e incentivo começaram a aparecer nas redes sociais.

Judi se casou com Michael Williams em 1971 e teve sua única filha, Finty, um ano depois.

Eles se conheceram quando foram chamados para fazer parte da mesma peça, se apaixonaram no palco e nunca mais se separaram, até que ele morreu, aos 65 anos, de câncer de pulmão, deixando-a arrasada.

Embora desde 2010 Dench mantenha um relacionamento com David Mills, um produtor de leite dez anos mais novo, em 2020 ela admitiu em uma entrevista que nunca superará a morte do marido.

“Acho que isso muda você completamente. Porque é como se você estivesse andando, e de repente não estivesse olhando e encontrasse um enorme abismo na sua frente."

"Todo tipo de coisa acontece de repente com você, coisas que você esperava que acontecessem... acho que você nunca vai se acostumar com isso. Às vezes a porta desta casa se abre e acho que ele acabou de entrar”, revelou.

A atriz, que sempre se manteve muito próxima do público e muito longe de escândalos, certa vez confessou que o marido não foi a única pessoa por quem ela se apaixonou no palco, e confessou que teve um romance apaixonado com a co-estrela escalada para “Hamlet”, John Neville.

Ao responder a perguntas em um evento realizado no Gielgud Theatre, no West End de Londres, em 2022, Judi classificou o tempo que passaram juntos em 1958 como “lindo”.

“Eu estava em ‘Hamlet’ com John Neville. Era lindo. Foi lindo”, revelou ela.

E quando questionada se se apaixonou pelo colega, falecido em 2011, aos 86 anos, ela respondeu: “Sim. Sou muito propensa a isso, sou muito sensível. Isso não acontece o tempo todo e não chega a extremos, mas talvez seja o medo compartilhado do palco que faça isso ser tão eletrizante.”

