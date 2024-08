A- A+

Show Natascha Falcão recebe convidados na "Segunda do Amor" do Terra Café, nesta segunda (26) Atriz e compositora, destaque da novela "Rancho Fundo" volta a tocar em sua terra natal

A atriz, cantora e compositora Natascha Falcão volta a se apresentar no Recife, nesta segunda (26), a partir das 20h, na retomada do projeto "A Segunda do Amor", do Terra Café Bar (Rua Bispo Cardoso Ayres, 467). Ingressos pelo site Sympla.



No repertório, a artista celebrar o show "Universo de Paixão", seu último EP lançado, com participações super especiais dos pernambucanos Martins, Larissa Lisboa e Anaíra Mahin.



Em palco, "Universo da Paixão" terá uma versão acústica com as parcerias musicais de Aishá Lourenço e Vinícius Nogal. O evento conta com produção local da Mar Menina Produções.

SERVIÇO:

Natascha Falcão apresenta show do EP "Universo da Paixão", no projeto "A segunda do amor", do Terra Café Bar

Segunda (26), a partir ds 20h.

Ingressos pelo site Sympla.

