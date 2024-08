Retorno do Oasis: entenda relação conturbada que levou ao fim da parceria entre os irmãos Gallagher

A- A+

Os fãs da banda Oasis já podem comemorar o anúncio oficial de retorno da parceria entre os irmãos Liam e Noel Gallagher, em uma turnê marcada para 2025, após mais de 15 anos de separação. A volta foi confirmada na madrugada desta terça-feira, nas redes sociais do grupo.

Um reencontro dos Gallagher já era desacreditado por alguns fãs do grupo após anos de rumores e ataques entre os irmãos, que criaram hinos dos anos 1990, como "Wonderwall" e "Don't Look Back in Anger".

Dias antes da oficialização do retorno, na noite de domingo, Liam, de 51 anos, dedicou "Half the world away", de seu antigo grupo, a Noel, durante seu show no Reading Festival.

O artista cantou vários sucessos do "Definitely maybe" e, ao final da apresentação, a mensagem publicada nas redes sociais foi exibida no telão.

Em uma entrevista na semana passada, Noel parabenizou Liam, elogiando "seu tom de voz e sua atitude".

O possível retorno da banda apareceu na primeira página do Sunday Times: "Noel e Liam Gallagher parecem ter resolvido suas diferenças e, se a trégua se mantiver, eles farão grandes shows em Londres e no Heaton Park de Manchester em 2025", escreveu o jornal, citando fontes da indústria musical.

O jornal também relatou um rumor de que o estádio de Wembley estaria reservado para dez datas. Enquanto isso, Liam escreveu na rede social X na manhã de domingo (25) que "nunca gostou da palavra EX".

Relação tumultuada e separação

"As armas se calaram, as estrelas se alinharam e a grande espera terminou. Venham ver. Não será televisionado", declarou o grupo.

O anúncio do retorno acontece trinta anos após o lançamento do primeiro álbum "Definitely Maybe", lançado em 29 de agosto de 1994, que apresentou a banda de Manchester ao mundo.

O sucesso musical do grupo sempre esteve acompanhado da relação tumultuada entre Liam, o vocalista principal, e Noel, guitarrista e compositor das canções.

A gota d'água ocorreu em 28 de agosto de 2009, com uma briga entre os dois no festival parisiense Rock en Seine, que levou à separação do grupo formado em 1991.

Desde então, os irmãos trocaram farpas nas redes sociais e na imprensa, mas a relação havia se acalmado nos últimos tempos, o que deu esperanças de uma reconciliação.

Em uma entrevista na semana passada, Noel elogiou o "tom de voz" e a "atitude" de Liam, de 51 anos. Este, por sua vez, dedicou no domingo uma música a seu irmão, de 57 anos, durante um show.

Após o sucesso fulgurante de "Definitely Maybe", o Oasis atingiu o auge de sua popularidade com "(What's the Story) Morning Glory?", lançado em 1995, com músicas como "Wonderwall" e "Don't Look Back in Anger".

A turnê

O grupo começa a se apresentar no dia 4 de julho de 2025, em Cardiff, no País de Gales, e depois seguirá para a cidade natal dos Gallagher, Manchester, onde estão previstos quatro shows. Os ingressos para esses primeiros shows confirmados serão colocados à venda no dia 31 de agosto.

Depois, haverá mais quatro noites no icônico estádio de Wembley, em Londres, seguidas de concertos em Edimburgo e na capital irlandesa, Dublin.

"Seus únicos shows na Europa no próximo ano. Será um dos maiores eventos ao vivo e com ingressos mais disputados da década", afirmou o grupo em um comunicado.

"Há planos em andamento para que o Oasis Live '25 vá para outros continentes fora da Europa mais tarde no próximo ano", acrescentaram.

