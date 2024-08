Turnê do Oasis virá ao Brasil? Produtores revelam se grupo se apresentará no país

A- A+

Afinal, a banda Oasis vem ao Brasil? Desde que o grupo britânico anunciou o retorno aos palcos — após 15 anos do fim da banda —, a pergunta tem sido feita, por um sem-número de seguidores brasileiros, nas redes sociais.



O que já está certo até agora é a turnê por estádios em cidades do Reino Unido a partir de 4 de julho de 2025. Mas não só. De acordo com os produtores responsáveis pela série de shows, há uma possibilidade de apresentações fora da Europa nos últimos meses de 2025.

"Há planos em andamento para que o OASIS LIVE '25 [como a turnê é batizada] vá para outros continentes fora da Europa no final do ano que vem", informa o site em que é possível comprar ingressos e ter informações mais detalhadas acerca dos shows.

A confirmação do retorno da banda Oasis veio às 8h no horário de Londres (4h da manhã no horário de Brasília) desta terça-feira (27), conforme anunciado no perfil do grupo. Na noite do último domingo (25), os irmãos Liam e Noel Gallagher postaram, no mesmo horário, o mesmo clipe com 11 segundos de duração que mostrava a data "27.08.24" acompanhada do horário "8am".

"É isso, está acontecendo. Ingressos à venda neste sábado, 31 de agosto", afirmaram os músicos, por meio da publicação nas redes sociais. A seguir, veja as datas dos shows, em 2025:

4 e 5 de julho: Cardiff Principality Stadium;

11, 12, 19 e 20 de julho: Manchester Heaton Park;

25 e 26 de julho e 2 e 3 de agosto: London Wembley Stadium;

8 e 9 de agosto: Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium;

16 e 17 de agosto: Dublin Croke Park.

Briga entre irmãos

"Liam e Noel se desentenderam, a banda não existe mais". Entre assobios do público, um diretor do festival Rock en Seine de Paris anunciou com estas palavras a separação do grupo britânico Oasis no dia 28 de agosto de 2009. A briga nos bastidores abriu 15 anos de uma guerra fria entre os irmãos Liam e Noel Gallagher, vocalista e guitarrista do grupo de britpop. Um conflito que foi encerrado nesta terça-feira (27), com o anúncio do retorno aos palcos em 2025.

"Naquela época, a área VIP a que a imprensa tinha acesso ficava bem ao lado dos camarins, simplesmente separada por uma divisória de bambu. Em um certo momento, ouvimos barulhos estranhos, gente gritando, uma espécie de estrondo", recorda Olivier Nuc, repórter do jornal francês "Le Figaro". "Três minutos depois, vejo um dos organizadores correndo pela área VIP. Algo tinha acontecido. E então o boato começa a aumentar: o Oasis não vai se apresentar.

A briga entre Liam e Noel começara no camarim. No meio do desentendimento, Liam teria quebrado uma das guitarras favoritas de Noel (que em 2022 foi por 385 mil euros). Salomon Hazot, um dos diretores pelo festival, subiu ao palco com o microfone na mão para fazer um dos anúncios mais surreais da história do rock: "Informo que, infelizmente, neste momento no Rock en Seine, Liam e Noel brigaram. A banda não existe mais. Vocês podem acessar o site do Oasis, e Noel explicará sobre a briga e o fim de sua história com Liam".

