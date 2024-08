A- A+

Famosos Pé de Chinesa? Glória Perez fala sobre "novela fake" com Davi Brito e Jade Picon: "Besteirol" Internautas usam ferramentas de inteligência artificial para criar imagens de folhetim falso e confundem parte dos usuários da internet

Pé de chinesa. Está aí o nome de uma trama que tem dado voltas na cabeça de muita gente. Mas tudo não passa de pura enrolação cibernética. A história começou assim: usuários do X imaginaram, por meio das redes sociais, como seria uma novela protagonizada pelos ex-BBBs Davi e Jade Picon.



Com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial, internautas criaram imagens 'fakes' para o suposto folhetim, que se passaria na China (daí o título "Pé de chinesa") e teria a assinatura da autora Gloria Perez. Pronto, até que se desenrolassem esse rocambole, muita gente acreditou — e continua acreditando — na brincadeira.

O termo "Pé de chinesa" se tornou, nesta quarta-feira (28), o assunto mais comentado em rede sociais no Brasil. Diante da repercussão do tema — e do fato de muitas pessoas não entenderem que tudo se passa de uma grande mentira —, Gloria Perez se manifestou para esclarecer a situação. "Que besteirol! Meus haters já foram mais criativos", afirmou ela, em entrevista à revista "Caras".





Internautas criaram até uma abertura para a novela de mentirinha, também com utilização de técnicas de inteligência artificial, utilizando com base a vinheta de " Caminho das Índias" (2009). Foi usada, como trilha sonora, a música "Lig-Lig-Lig-Lé", de Adriana Calcanhotto, em versão interpretada por Ney Matogrosso — a canção foi tema, vale lembrar, de " Negócio da China" (2008).

Nas imagens geradas por inteligência artificial, o suposto elenco — além de Jade Picon e Davi Britto, figuram nomes como Giovanna Antonelli, Alane Dias, Neusa Borges, Ícaro Silva, Igor Rickli, entre outros — aparece vestido com trajes chineses. Quem acreditou na montagem não poupou críticas, alegando que havia poucos atores nipônicos escalados.

"Acho uma falta de respeito com o povo chinês. Olha esse elenco. Ninguém é chinês ou descendentes de chineses", disparou uma usuária do X.

