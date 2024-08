A- A+

FAMOSOS Davi Brito diz já ter triplicado prêmio do 'BBB 24'; entenda onde ele investiu patrimônio Baiano, que queria ser médico, investiu em imóveis e agora planeja carreira no setor

Campeão do “BBB 24”, Davi Brito deixou a casa mais vigiada do Brasil em abril com R$ 3 milhões na conta. Apenas quatro meses depois, ele já triplicou o patrimônio, que já atingiu R$ 10 milhões.

Em entrevista ao programa “Domingo Record”, neste domingo (25), o ex-BBB contou o segredo da multiplicação de sua fortuna: investimentos imobiliários. “Multipliquei em poucos meses com o ramo imobiliário. Compra, venda, reforma, aluga, compra mais barato aqui, vende mais caro”, afirmou.

Ao todo, ele é dono de dez propriedades, quatro delas localizadas no mesmo condomínio.

Davi também usou o dinheiro do prêmio para ajudar a família: deu uma casa para o pai, um apartamento para a mãe e um prédio para a irmã Rachel “para ela contar conta e estabilizar a vida dela”.



O baiano também comprou a casa onde viveu na infância com a família. O imóvel foi dividido em duas casas.

Na entrevista, Davi disse que pretende seguir carreira no ramo imobiliário. Durante o confinamento, ele expressou diversas vezes o desejo de ser médico. Agora, quer estudar administração e contabilidade.

“Não é que meu sonho (de ser médico) morreu, mas hoje meus planos mudaram. Eu não vou perder a faculdade, só vou fazer outro curso”, explicou. No programa, ele ganhou também uma bolsa de estudos na Estácio.

Veja também

Inclusão Plaza Shopping realiza exposição fotográfica inclusiva a partir desta segunda (26)