Fabio Assunção passou 3 meses comendo apenas ovos; dieta faz mal?

O ator Fabio Assunção, 53, realizou uma dieta intensa para entrar em seu novo personagem, Elias, do filme, "Motel Destino", do diretor Karim Aïnouz (diretor de "Praia do Futuro" e "A Vida Invisível") e está em cartaz.



Durante três meses, o ator ingeria de quatro a cinco ovos pela manhã e nada mais durante o dia. O hábito alimentar fez com que ele perdesse 10 kg.

Cena do filme Motel Destino - Foto: divulgação

Comer grandes quantidades e ovos é comum entre fisiculturistas que tem como objetivo aumentar a massa muscular, como é o caso de Gracyanne Barbosa, por exemplo, porém, só comer este tipo de alimento pode ser um problema, afirma especialistas.

— O ovo é um excelente alimento, ele é considerado uma proteína de padrão ouro, porque ela é completa, assim como a carne e o leite - explica a nutricionista e colunista do Globo, Priscilla Primi.

— Proteína padrão ouro ajuda na construção muscular, formação do sangue, ajuda no sistema imunológico, formação de pele e cabelo, porém, nessa quantidade, eles impossibilitam a função dos rins de eliminar todas as substâncias tóxicas da metabolização da proteína, podendo causar pedra nos rins e falência renal — observou Priscilla Primi.

A especialista também cita que o ovo é rico em vitaminas A, D e E, mas é carente em vitaminas do complexo C, ou seja, se o paciente tem uma dieta imitada e restritiva, pode haver uma deficiência de outras vitaminas e sais minerais.

— Alimentação tem que ser diversificada e variada para poder fornecer todos os nutrientes necessários para o corpo, e em excesso pode comprometer principalmente o sistema renal — diz.

Foto: Freepik

Na gema do ovo, é encontrada gordura saturada, em pequenas quantidades, mas que se ingeridas em quantidades exageradas podem levar ao aparecimento de doenças cardiovasculares e sobrepeso a longo prazo.



Outros sintomas que podem surgir são: fraqueza, desmaios, convulsões, dor de cabeça e alterações de humor.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), é necessário que uma pessoa estabeleça o consumo diário de 2 mil a 2,5 mil calorias em média. o que está bem distante das cerca de 400 calorias presentes em cinco ovos.

