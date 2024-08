A- A+

MÚSICA Lollapalooza 2025: saiba quando será divulgado o line-up do festival Shows estão marcados para os dias 28, 29 e 30 de março do próximo ano, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

O Lollapalooza 2025 ocorre nos dias 28, 29 e 30 de março do próximo ano, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A organização do festival revelou que o line-up completo do evento será divulgado na próxima terça-feira (3), às 12h.

Ainda sem atrações confirmadas, o público nas redes sociais já especula possíveis nomes para a programação. Lana del Rey, Pearl Jam, Alanis Morissette, The Killers, Rage Against the Machine e Shawn Mendes são algumas das apostas.



A venda de ingressos para o Lollapalooza 2025 teve início na última terça-feira (20), no site Ticketmaster. Os valores para o Lolla Pass - que dá acesso aos três dias do festival - variam entre R$ 956,25 a R$ 4.272,50

Veja também

LITERATURA ''Verão de Lenço Vermelho'': qual a história do livro banido na Rússia que viralizou no TikTok