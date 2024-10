A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? De Zeca Pagodinho a Panela do Jazz, tem de tudo um bocado Roteiro cultural também traz estreias do cinema, teatro e exposições; confira

Bora de... Frevo, samba ou jazz ou tudo junto e misturado? E se vier também rock e sertanejo?



Recife, né? Programação do fim de semana e tal... E aquela dúvida cruel de ter de tudo um bocado e não saber para onde ir.

A seguir, o roteiro tinindo de sempre, com Zeca Pagodinho e os seus 40 anos de samba, no Classic Hall, o Frevo no Paço para os pequenos, no Bairro do Recife. e jazz no Poço da Panela e, claro, cinema, teatro e exposições.



Escolhe e vamos?



SHOWS E EVENTOS

"Hora do Frevo", com Quinteto de Metais Nordeste

Quando: Sexta-feira (18), 12h

Onde: Paço do Frevo (térreo) - Praço do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo



Banda Anabela e By Rock

Quando: Sexta-feira (18), às 20h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Ingressos à venda nos telefones (81) 3325-3372// (81) 9 8888-4818 (WhatsApp)

Informações: @manhattancafetheatro

13ª edição do Fela Day PE

Com Ari Falcão, Makeda, Novato e Bobe

Quando: Sexta-feira (18), às 20h

Onde: Quintal do Sossego - Rua do Sossego, 1344, Santo Amaro

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla

Halloween da Agatha

Quando: Sexta-feira (18), às 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas,

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @clubmetropole

Show de Jorge e Mateus

Quando: Sexta-feira (18), a partir das 20h (abertura dos portões)

Onde: Classic Hall (Centro de Convenções, em Olinda)

Ingressos a partir de R$ 160 no site Cecontickets

Informações: (81) 3427-7501

Show de Zeca Pagodinho - 40 anos

Quando: Sábado (19), a partir das 21h30

Onde: Classic Hall (Centro de Convenções, em Olinda)

Ingressos a partir de R$ 90 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3427-7501

5ª edição do Panela do Jazz

Com Duo Repercuti, Laís de Assis e Quinteto Violado, entre outras atrações

Quando: Sábado (19), a partir das 17h

Onde: Bairro do Poço da Panela

Acesso gratuito

Informações: @paneladojazz

Rock and Ribs Festival

Com tributos a Raul Seixas, Rita Lee, Avril Lavigne e Linkin Park, entre outros

Quando: Sábado (19), às 16h

Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 65 via Sympla

Informações: @rockandribsfestival

Rodrigo Teaser - Tributo ao Rei do Pop

Especial - 15 anos sem Michael Jackson

Quando: Sábado (19), às 19h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções, em Olinda)

Ingressos a partir de R$ 60 no site Cecontickets

Informações: (81) 3182-8000

New Romantics Club - Dazzling

Quando: Sábado (19), às 22h

Onde: Estelita Bar - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Jardim Nascente convida Samba do Cordão Azul

Quando: Sábado (19), às 16h

Onde: Jardim Nascente - Rua Treze de Maio, 99, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital

Informações: @jardimnascenteolinda

TEATRO

"Ensaio do Agora"

Quando: Sexta-feira (18) e Sábado (19), às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla ou na bilheteria da Caixa Cultural

Informações: (81) 3425-1915

"Toda Cidade Tem"

Com Cinderela (Jeison Wallace) e Flávio Andradde

Quando: Sábado (19), às 20h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 70 no site Uhuu

Informações: @blablaproducoes

Jessier Quirino em "Eu Parece que Tou Vendo"

Quando: Domingo (20), às 17h e às 20h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 60 no site do Teatro ou na bilheteria

Informações: @teatroriomarrecife

EXPOSIÇÕES

"Michelângelo: O Mestre da Capela Sistina"

Quando: até este domingo (20)

Onde: RioMar Recife (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos R$ 30 no site Bilheteria Digital

Informações:

Visitação: sexta-feira, das 10h às 20h30; sábado e domingo, das 12h às 19h30



Exposição Fotográfica "Fundação Terra: 40 Anos de Solidariedade"

Quando: até 27 de outubro

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @fundacaoterra



Visitação: de terça a sexta, das 10h às 17h; domingos, das 14h às 18h



Ártico Pocket: a magia da neve em pleno Nordeste

Quando: até 27 de outubro

Onde: Shopping Guararapes (Edf. Garagem/Piso G3) - Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade, Jaboatão dos Guararapes

Ingressos a partir de R$ 49, 90 (antecipado via Sympla) e na bilheteria do local, a partir de R$ 90

Informações: @sguararapes

"Humberto Peixoto: Linhas Cruzadas"

Quando: até 3 de novembro

Onde: Casa Estação da Luz (galeria térrea) - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @casaestacaodaluz



Museu das Ilusões

Quando: até 3 de novembro

Onde: Shopping Recife (Terraço de Eventos) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingresso a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @shoppingrecife

"Mutirão" - 60 anos do Movimento de Cultura Popular

Quando: até 3 de novembro

Onde: Fundaj Derby (Galeria Vicente do Rego Monteiro) - Rua Henrique Dias, 609

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6387



"Nelson Leirner: Parque de Diversões"

Quando: até 10 de novembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife



Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos das 10h às 18h

"Não Pinta, mas Borda", de Manoelzinho Salustiano

Quando: até 24 de novembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do recife - Recife/PE

Visitação gratuita: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Informações: @caixaculturalrecife | Site da Caixa Cultural

"Centenário de Abelardo da Hora"

Quando: sem previsão de término

Onde: Shopping Recife (próximo às lojas Schutz, 1º piso; e em frente à Lucinha Cascão , 2º piso) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - Recife/PE

Visitação gratuita

Informações: @shoppingrecife



CINEMA



"O Aprendiz"

SINOPSE: Estrelado por Sebastian Stan e Jeremy Strong, a trama do filme conta a história de como o jovem Donald Trump iniciou seu negócio imobiliário por meio de uma barganha com o influente advogado e mediador político Roy Cohn. Ambientado em Nova York nas décadas de 1970 e 1980. Direção: Ali Abbasi

"Super/Man: A História De Christopher Reeve"

SINOPSE: A ascensão de Christopher Reeve como astro do cinema é seguida por um acidente quase fatal de equitação em 1995, que o deixou paralisado do pescoço para baixo. Depois disso, o icônico ator da franquia Superman se tornou um ativista da busca por tratamentos de lesões na medula espinhal e dos direitos das pessoas com deficiência. Direção: Ian Bonhôte e Peter Ettedgui

"Perfekta - Uma Aventura Da Escola De Gênios"

SINOPSE: Os jovens gênios Isa, Tom e Linus precisam salvar a memória de Einstein, um antigo robô da escola. Para isso, eles vão contar com a ajuda de um misterioso cientista, Édison (Romulo Estrela), que vive isolado no Laboratório Perfekta, um lugar habitado por andróides de última geração inspirados em grandes gênios da humanidade, como Isaac Newton e Sophie Germain. Direção: João Daniel Tikhomiroff

Veja também

MORTE DE LIAM PAYNE Liam Payne: fãs do One Direction saem às ruas de Buenos Aires para lamentar morte