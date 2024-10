A- A+

Dia das Crianças Clínica do Recife promove Dia das Crianças para público neuroatípico; saiba como participar Festa inclusiva acontece no dia 18 de outubro, na frente da Clínica Nuno Desenvolvimento

A Clínica Nuno Desenvolvimento promoverá um Dia das Crianças inclusivo para o público neuroatípico (autistas, síndrome de down, TDAH e transtornos neurológicos) no dia 18 de outubro.

A festa, que terá tobogã, cama elástica, passeio de charrete, além de muita comida, acontece a partir das 15h, em frente à sede da clínica, na rua Viscondessa do Livramento, no bairro do Derby, área central do Recife.

Para participar da celebração, cada criança com acompanhante precisará fazer a doação de um alimento não perecível ou um brinquedo novo, ou usado (em bom estado de conservação), à clínica até a próxima quarta-feira (16).

A doação pode ser entregeue na sede da clínica das 8h às 18h. Para entregar o alimento ou o brinquedo, é necessário se dirigir à sede da clínica, deixar a doação e receber pulseira de acesso para a festa do dia 18.

A arrecadação será destinada aos pacientes atendidos na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Pernambuco (Apae-PE).

Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com o espaço pelo número (81) 9.8944.0759.



Festa do Dia das Crianças

A festa é totalmente adaptada para o público, com suporte de terapeutas e recreadores.

“A gente vai disponibilizar abafadores de ruídos para quem quiser, para que eles possam participar sem nenhum problema de desorganização”, reforça Cinthia Cardoso, diretora da Clínica Nuno Desenvolvimento.

A expectativa é reunir mais de 100 crianças e adolescentes durante o encontro festivo.

Sobre a Apae

Rede sem fins lucrativos, a Apae se dedica há mais de 60 anos à defesa de direitos e prestação de serviços à pessoa com deficiência no Brasil.

A associação é responsável pela inclusão social em diversos níveis de milhares de pessoas ao longo da história. As Apaes contam principalmente com a mobilização da sociedade para o desenvolvimento do seu trabalho.

