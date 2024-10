"Olha! Recife" promove passeios gratuitos para celebrar o Dia das Crianças; veja como se inscrever

A- A+

O "Olha! Recife" promove, a partir deste sábado (12), uma série de passeios gratuitos e um dia especial em comemoração ao Dia das Crianças.

A iniciativa da Prefeitura do Recife, coordenada pela Secretaria de Turismo e Lazer, tem como propósito oferecer a recifenses e turistas a oportunidade de explorar e conhecer as riquezas e belezas da capital pernambucana.

Os passeios gratuitos, realizados semanalmente, são ofertados em diversas modalidades, como a pé, de bicicleta, ônibus ou catamarã.



No sábado (12), o ponto de partida para a diversão semanal será o Olha! Recife de Catamarã, com o tema "Recife e Suas Pontes".

Com saída do Catamaran Tours, às 9h, este roteiro levará os inscritos para conhecer o Recife através dos rios que cortam a cidade. Durante o passeio, será possível vislumbrar o Marco Zero, o Parque de Esculturas Francisco Brennand, além da rua da Aurora e, claro, as pontes históricas da capital.

No mesmo dia, às 14h, o Olha! Recife de ônibus levará os participantes para conhecer e se divertir em alguns dos parques que ficam às margens do Rio Capibaribe, a exemplo do Parque das Graças. A saída do passeio vai acontecer da Praça do Independência.

Mantendo sua tradição aos domingos (13), o Olha! Recife de Bike vai contemplar a Rua da Aurora e a Boa Vista. Um roteiro traçado para visitar e conhecer uma das ruas mais bonitas do Recife, bem como seus pontos turísticos como o Monumento Tortura Nunca Mais e Monumento ao Frevo. Nesse script, também cabe a Avenida Conde da Boa Vista com seus megamurais e suas curiosidades ocultas.

Domingo também é dia de caminhar pela cidade. Às 9h, o Olha! Recife a pé vai apreciar os “Compositores do Recife”. Um passeio para homenagear os grandes músicos que fizeram parte da história da cidade e que falaram sobre as belezas do Recife em suas músicas e poesias. De Chico Science, que misturou a tecnologia com as pontes e os mangues que cortam a cidade, a Antônio Maria, que escreveu vários frevos falando sobre sua paixão pela Veneza brasileira.

Na quarta (16), às 14h, o Olha! Recife a pé levará os participantes para conhecer a Faculdade de Direito, no bairro da Boa Vista, no Centro. Um passeio para conhecer um dos mais belos espaços acadêmicos e mais tradicionais do Brasil. Na Faculdade de Direito do Recife, foram formadas diversas personalidades importantes que fazem parte da história.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site.

Recife Walking Tour

Todas as sextas-feiras, sempre às 9h30, acontece o roteiro fixo Recife Walking Tour. O passeio é pensado para quem quer conhecer o Centro da capital e os principais pontos turísticos e históricos do Recife Antigo. A saída acontece da Praça do Arsenal, levando os turistas pela rua do Bom Jesus, avenida Rio Branco, pontes da capital e museus do Pátio de São Pedro, além de outros pontos turísticos.

Confira a programação especial do Dia das Crianças

Olha! Recife de Catamarã

Tema: Recife e Suas Pontes

Data: 12/10 (sábado)

Horário: às 9h

Saída: Catamaran Tours

Olha! Recife de Ônibus

Tema: Parques do Capibaribe

Data: 12/10 (sábado)

Horário: 14h

Saída: Praça do Diário



Olha! Recife a pé

Tema: Compositores do Recife

Data: 13/10 (domingo)

Horário: 9h

Saída: Praça do Arsenal



Olha! Recife de Bike

Tema: Rua da Aurora e Boa Vista

Data: 13/10 (domingo)

Horário: 9h

Saída: Praça do Arsenal



Olha! Recife a pé

Tema: Faculdade de Direito do Recife

Data: 16/10 (quarta-feira)

Horário: 14h

Saída: Praça do Arsenal



Olha! Recife a pé

Tema: Recife Walking Tour

Data: 18/10 (sexta)

Horário: 9h30

Saída: Praça do Arsenal

