A- A+

Dia das Crianças Dia das Crianças: comércio espera impulsionamento da data comemorativa nas vendas De acordo com dados da Fecomércio, as lojas de shopping devem ter um crescimento maior nas vendas em relação ao comércio popular

O comércio do Recife espera o incremento de 13,3% para as vendas no Dia das Crianças, em relação ao mesmo período no ano passado, dados são da Fecomércio-PE. A data sazonal, compartilhada com o feriado de Nossa Senhora Aparecida, promete movimentar o setor varejista do Estado, que demonstra entusiasmo com a movimentação promovida pelo período comemorativo.

As projeções de aumento em comparação com o ano anterior são ainda maiores para as lojas situadas nos shopping centers da cidade. Ainda segundo informações da Fecomércio, no ano passado 67,2% dos varejistas esperavam aumento no Dia das Crianças, este ano os comércios localizados dentro dos shoppings esperam a alta de 79,4% para a data.

A análise se traduz no otimismo dos lojistas de shopping, que apresentam entusiasmo com a data se aproximando. Os varejistas investem em descontos e campanhas exclusivas para aquecer a clientela e impulsionar o volume de vendas.

Otimismo

Aline Moraes, gerente de uma loja de brinquedos localizada no Shopping Rio Mar, explica que a empresa se planeja o ano todo para a chegada do Dia das Crianças, investindo em promoções e na contratação de funcionários temporários para dar conta da demanda.

O oferecimento de descontos e campanhas exclusivas para a sazonalidade também impulsionam o comércio como uma das estratégias mais utilizadas.

“A gente já iniciou o mês com uma campanha de desconto progressivo, já deu esquenta maravilhoso para a gente e já percebemos esse fluxo maior nas vendas, o último final de semana foi muito bom para a gente”, conta a gerente.

Já a gerente de loja de roupas, Cristiane Araújo, contou que o Dia das Crianças sempre proporciona um volume de vendas maior para o estabelecimento e que esse ano espera uma alta de 30% em relação ao rendimento no resto do ano.

O economista da Fecomércio, Rafael Lima, analisa o cenário otimista como um resultado da recuperação econômica e maior confiança dos consumidores.

"Observamos que o otimismo dos empresários é impulsionado por uma percepção de recuperação econômica e maior confiança dos consumidores. Com um ticket médio de R$ 144 e a predominância do uso de cartões de crédito e Pix nas transações, o cenário indica uma movimentação favorável para o comércio, principalmente no comércio de rua e serviços de alimentação em shoppings", analisou.



Comércio de rua

Entretanto, alguns varejistas do comércio popular do Recife sentem a falta apontada pelo levantamento, quando apresentado que o maior número de aumento nas vendas seriam nos shopping centers.

Nos dias que antecedem o 12 de outubro, Ana Patrícia de Andrade, que é vendedora de uma loja de brinquedos situada no comércio popular do Recife, explica que o movimento para o período era esperado, mas que não supriu as expectativas da loja.

“Está muito fraco e a gente esperava mais coisa, o movimento está muito parado, esse ano não foi legal não. Uma semana antes do Dia das Crianças a gente até vendeu bem, mas essa semana já caiu”, afirmou a comerciante.

Por outro lado, a vendedora Larissa da Silva afirma que percebeu que o Dia das Crianças movimentou as vendas da loja, que até então, demonstrava um período morno de vendas.

“Essas últimas duas semanas foram bem melhores para o comércio. Estava muito parado, mas essa última semana deu uma esquentada, o movimento melhorou bastante e a gente vai ver como fica amanhã e sábado”, declarou a vendedora.

Para aumentar o prazo de faturamento dos lojistas e proporcionar mais tempo para que o cliente consiga comprar o presente, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) anunciou que o comércio de rua abrirá no domingo (12), das 9h às 15h.

Clientes

Sobre os consumidores que movimentam o mercado nesse período, 70% têm a intenção de comemorar o Dia das Crianças, desse número, 72,4% pretendiam presentear, apontam dados da Fecomércio. O ticket médio dos presentes foi estimado em R$ 144, um aumento de 12,5% em relação ao período no ano passado.

Josicleide Batista Chagas, de 51 anos, aproveitou os descontos oferecidos pelo comércio para garantir os presentes dos seus netos, vizinhos e sobrinhos. A ambulante avaliou os preços como acessíveis.

“Para nós que temos muita criança e pouco dinheiro, o preço está excelente. Achei mais barato do que no ano passado nessa época”, disse.

Dicas

Segundo o economista Sandro Prado, algumas dicas devem ser observadas antes “de ir” às lojas físicas ou virtuais, como definir um orçamento claro, evitar compras por impulso, fazer uma pesquisa rápida de preços online, ter atenção ao custo-benefício, considerar a possibilidade de presentes não materiais, e evitar parcelamentos longos e o uso excessivo do cartão de crédito.

“Antes da compra, estabeleça um valor máximo que você pode gastar sem comprometer outras despesas essenciais do mês. Evitar extrapolar o orçamento é fundamental para manter o equilíbrio financeiro da família. Este limite serve para que a emoção do momento não leve a compras excessivamente caras para a sua realidade financeira”, afirmou o economista sobre definir um orçamento para as compras.

Veja também

TECNOLOGIA SpaceX se prepara para capturar foguete mais poderoso da história com enormes braços robóticos