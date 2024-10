A- A+

Dia das Crianças Procon-PE realiza pesquisa de preços para o Dia das Crianças; variações podem chegar a 220% O levantamento foi realizado em lojas dos shoppings Recife, RioMar, Tacaruna, Patteo Olinda e North Way, além do comércio do bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana

Para auxiliar os consumidores nas compras para o Dia das Crianças, o Procon Pernambuco realizou, entre os dias 3 e 4 de outubro, uma pesquisa de preços que apontou variação superior a 200%.

O levantamento contemplou 50 itens e foi realizado em lojas dos shoppings Recife, RioMar, Tacaruna, Patteo Olinda e North Way, além do comércio do bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana.

A partir da pesquisa, o órgão encontrou uma diferença expressiva nos preços da bicicleta, do carrinho para passeio infantil e no skate.

A bicicleta aro 12, por exemplo, teve variação de 220,16%. Ela foi encontrada, em seu menor valor, por R$ 199,90 e, em seu maior, por R$ 639,99.

Já o carrinho para passeio infantil teve uma diferença de R$ 185,48%, podendo ser encontrado por R$ 420 (menor valor) e R$ 1.199 (maior valor).

O skate aparece na lista com uma variação de 150,01%, podendo ser encontrado em seu menor valor por R$ 159,99 e, em seu maior valor, por R$ 399,99.

Demais itens

As bonecas também aparecem na pesquisa com uma variação que chama atenção, a exemplo da boneca Polly Pocket Mattel, que em seu menor valor foi encontrada por R$ 19,99 e, em seu maior valor, R$59, com uma diferença de 195,15%.

Já a versão da boneca Barbie Filme apresentou uma variação percentual de 130,77%, sendo R$259,99 o menor valor, e R$599,99 o maior.

Os jogos de tabuleiro também tiveram uma alta variação de preço. O Cara a Cara, por exemplo, foi encontrado por R$ 99,99 (menor valor) e por R$ 269,99 (maior valor), o que representa uma diferença de 170,02%.

Na mesma categoria, o jogo Imagem e Ação 2 apresentou uma variação de 112,51%, com o menor valor de R$ 79,99 e o maior preço por R$ 169,99.

Já o Banco Imobiliário aparece na lista com uma diferença de 107,70%, podendo ser encontrado por R$129,99 (menor preço) e R$269,99 (maior preço).

A pesquisa completa está disponível no site do Procon-PE.

Veja também

EMPRÉSTIMO Lula sanciona Acredita, com crédito para CadÚnico e Desenrola para MEIs