EVENTO GAC-PE comemora o Dia das Crianças com o projeto "Tempo de Alegria" Representantes do Comitê Mulher da Sicredi Recife participam do evento junto com voluntários de outras empresas privadas

As celebrações do Dia das Crianças serão recheadas de muita alegria e brincadeiras para os pacientes atendidos pelo Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE) e seus familiares. O evento comemorativo será realizado no próximo dia 10, quinta-feira, a partir das 9h,na quadra poliesportiva da Escola Superior de Educação Física da UPE (ESEF/PE), localizado no campus do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e contará com a participação dos voluntários do Comitê Mulher da Sicredi Recife, um dos parceiros do evento.

As crianças e familiares poderão participar de atividades do projeto “Tempo de Alegria” que proporcionará muita diversão e brincadeiras. Além de uma programação repleta de entretenimento, haverá distribuição de doces e a instalação de um estande com a “Roleta da Sorte”, onde brindes serão sorteados entre os familiares presentes. O evento busca levar leveza e momentos de felicidade às crianças em tratamento, proporcionando um ambiente de apoio e interação para suas famílias. Além disso, visa estimular o voluntariado e apoio à instituição por parte dos que fazem as instituições que apoiam a iniciativa.

“Acreditamos que ações como esta fazem a diferença na vida dessas crianças e de suas famílias. A alegria que o projeto traz, com toda a sua energia positiva, reforça o nosso compromisso de contribuir com o bem-estar da comunidade e promover o voluntariado entre nossos colaboradores”, destacou o presidente do Sicredi Recife, Floriano Quintas.

O GAC-PE é uma instituição filantrópica que há mais de duas décadas oferece suporte integral a crianças e adolescentes em tratamento oncológico. Segundo a presidente da instituição, Vera Morais, a solidariedade das pessoas faz a diferença no dia a dia dos que precisam dos serviços, e eventos como esse estimulam novas parcerias, além de ser um momento fortalecedor para as crianças. “Muitas dessas crianças vão ganhar uma festa pela primeira vez. Estamos preparando tudo com muito carinho, para estes, que mesmo com a dor do tratamento oncológico, vivem dias felizes na nossa instituição”, destaca a presidente do GAC-PE e oncologista pediátrica, Vera Morais.

Serviço: Ação: Comemoração do Dia das Crianças do GAC

Dia: 10.10.2024

Horário: das 9h às 12h

Local: Quadra poliesportiva da Escola Superior de Educação Física da UPE (ESEF/PE), localizado no campus do Hospital Universitário Oswaldo Cruz.

Atividades: Projeto Templo de Alegria com brincadeiras, sorteios e brindes, por meio de parceria entre GAC, Sicredi Recife, Metropolitana e Caxangá Transportes, Fruta Plus, Amoritos Sorvetes e a Pizzaria Atlântico

