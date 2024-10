A- A+

Dia das crianças Dia das Crianças tem programação no Recife e na Região Metropolitana; já há atividades. Confira Atividades começam a partir desta quarta (9) e seguem até o fim do mês

Comemorado neste sábado, 12 de outubro, o Dia das Crianças terá diversas atrações, incluindo parques, praças, teatros e muito mais, no Recife e outras cidades da Região Metropolitana (RMR) .



Em alguns lugares, a programação já começa a partir desta quarta-feira (9). Em outros pontos, a festividade infantil vai até o final do mês.

Confira programações do Dia das Crianças:

RECIFE



Parque Estadual de Dois Irmãos

O Parque Estadual de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife, contará com uma programação variada, incluindo apresentação teatral, show de mágica, exposições, oficinas, trilhas, jogos, brincadeiras e muito mais.

O zoológico funciona de terça a domingo, das 9h às 17h, com venda de ingressos até as 16h. O valor da entrada inteira é R$ 5, já a meia é R$ 2,50. O acesso para crianças com até 5 anos é gratuito.

Quarta (9)

Oficina

10h - Brinquedos com materiais recicláveis

Trilha

14h - Trilha Açude do Meio - Obrigatório o uso de calça e sapato fechado.

Exposições

9h às 12h / 13h às 16h - A História dos Zoológicos

9h às 12h - Ecossistemas Costeiros Invisíveis de Pernambuco (Laboratório de Ecossistemas Aquáticos)

9h às 15 - Desvendando a Cultura Oceânica (Coleção Oceanográfica, UFRPE)

13h às 16h - Exploradores do Oceano: Uma Aventura nos Recifes (Laboratório de Ambientes Recifais da UFRPE)

Quinta (10)

Oficina

9h às 11h - Reciclagem de papel

Brincadeiras e vivências

9h às 16h - Jogos e brincadeiras

15h às 16h30 - Yoga, trilha, Atividades de pintura. Obrigatório o uso de calça e sapato fechaado (Instituto de Ciência Contemplativa)

9h às 11h / 14h às 16h - Jogos e Dinâmicas (É hora de reAgir)

Exposições

9h às 12h / 13h às 16h - A História dos Zoológicos

9h às 12h - Botânica "O Mundo Mágico dos Herbários" (Laboratório de Taxonomia Vegetal, UFRPE)

Sexta (11)

Show de palhaçada

9h - Apresentação do Palhaço Bicudo

Oficina

14h - Montando seu inseto

Curiosidades do mundo animal

9h às 16h - Atividades sobre os saguis

10h às 11h / 15h às 16h - Atividades sobre as aves

Enriquecimento Ambiental

16h - Enriquecimento para os primatas

Exposições

9h às 12h / 13h às 16h - A História dos Zoológicos

9h às 12h - Répteis da Mata Atlântica

9h às 16h - Entre Asas e Antenas: Explorando o Mundo dos Insteos (Laboratório de Entomologia, UFRPE)

Sábado (12)

Contação de Histórias

9h às 12h / 14h às 16h - Contação de história e jogos educativos (Turma do Fom-Fom)

Jogos e Brincadeiras

9h às 16h - Jogos e Brincadeiras

9h às 16h - Uma viagem ao mundo dos Xenarthras (IPGM)

Exposições

9h às 12h / 13h às 16h - A História dos Zoológicos

9h às 16h - Primatas em Pernambuco: Quem são e onde vivem?

Vacinação

9h às 16h - Campanha de Vacinação e Higiene Bucal (Obrigatório apresentar o cartão de vacina)

Cine Zoo

9h às 16h - Mostra de filmes ambientais

Enriquecimento Ambiental

10h às 16h - Enriquecimento para diversos animais do zoo

Domingo (13)

Contação de Histórias

9h às 12h / 14h às 16h - Contação de história e jogos educativos (Turma do Fom-Fom)

Apresentação de capoeira

10h30 - Apresentação do Grupo de Capoeira Magia do Berimbau

Exposições

9h às 12h / 13h às 16h - A História dos Zoológicos

9h às 16h - Entre Asas e Antenas: Explorando o Mundo dos Insetos

9h às 16h - Primatas em Pernambuco: Quem são e onde vivem?

Vacinação

9h às 16h - Campanha de Vacinação e Higiene Bucal (Obrigatório apresentar o cartão de vacina)

Jogos e Brincadeiras

9h às 16h - Jogos e Brincadeiras

9h às 16h - Uma viagem ao mundo dos Xenarthras (IPGM)

Enriquecimento Ambiental

10h às 16h - Enriquecimento para diversos animais do zoo.

Mini Capibaribe Festival

Neste sábado, o Capibaribe Festival, maior evento de meio ambiente de Pernambuco, vai promover, pela primeira vez, o Mini Capibaribe, com uma programação especial pensada e dedicada ao público infantil.

O evento, que é gratuito, vai acontecer das 15h às 18h no Quintal da Iron House, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife.

A tarde será dedicada a proporcionar vivências voltadas para o público infantojuvenil, por meio de ações educativas e lúdicas para despertar nos jovens o cuidado com os rios e com o meio ambiente.

Na ocasião, haverá contações de histórias com a psicopedagoga Jane Coutinho, que vai compartilhar histórias e lendas sobre o Capibaribe; apresentação circense da Escola Pernambucana de Circo, além do Floquinho, bloco carnavalesco fluvial infantil, e a presença de 20 empreendedores na Feira da Crabolando.

Além dessas atividades, os pequenos e pequenas poderão fazer um passeio de trenzinho pelas margens do rio para vivenciar e contemplar o ambiente natural.

Compaz e Bibliotecas

As redes Compaz e Bibliotecas pela Paz, da Secretaria de Segurança Cidadã, também contarão com programações especiais a partir desta quarta (9) até o final deste mês no Recife.

As festividades incluirão atividades recreativas, brinquedos infláveis, competições esportivas e muita diversão, com a participação de atrações musicais como a Orquestra dos Bichos Soltos e Banda Alegria de Brincar.

As comemorações ocorrerão em todas as unidades do Compaz e da rede de Bibliotecas do Recife e serão totalmente gratuitas. Para participar, não precisa se inscrever previamente – basta comparecer ao local.



Confira as datas e horários:

Compaz Leda Alves (Pina): 09/10 - 15h às 18h

Compaz Ariano Suassuna (Cordeiro): 10/10 - 15h às 17h

Compaz Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha): 11/10 - 15h às 17h

Compaz Paulo Freire (Cohab): 15/10 - 15h às 18h

Compaz Dom Hélder Câmara (Ilha Joana Bezerra): 17/10 - 15h30 às 18h30

Compaz Miguel Arraes (Madalena): 18/10 - 16h às 20h

Biblioteca Popular de Casa Amarela (Casa Amarela): 16/10 - 14h às 16h

Biblioteca Popular de Afogados (Afogados): 22/10 - 14h às 16h

Biblioteca Digital Dr. Joaquim Suassuna (Pina): 25/10 - 14h às 17h

Praças da infância e parques

Neste sábado do Dia das Crianças no Recife, os Parques da Macaxeira, Tamarineira e Jardim do Poço terão atividades para a criançada.

A Comunidade Irmã Dorothy, na Imbiribeira, e Segundo Jardim de Boa Viagem, ambos na Zona Sul do Recife, também contarão com um dia de lazer para as crianças.

Entre as atrações, estarão apresentações musicais interativas, brinquedos infláveis, e uma variedade de atividades recreativas, como cama elástica, pula-pula, futebol de sabão e brincadeiras diversas, prometendo lazer para crianças de todas as idades.



Confira os horários:

Parque da Macaxeira, Parque da Tamarineira e Parque Jardim do Poço: (12/10) - 14h às 18h.

Comunidade Irmã Dorothy: (12/10) - 14h às 17h.

Segundo Jardim de Boa Viagem: (12/10) - 16h às 20h.

Recentro

Também neste sábado, a Praça Dom Vital, no bairro de São José, será palco de uma série de atividades infantis para celebrar o Dia das Crianças. O evento, organizado pelo Gabinete do Centro do Recife (Recentro), promete um dia repleto de diversão e brincadeiras para os pequenos.

Entre as atrações, recreação, pula pula e a apresentação da “Orquestra dos Bichos”.

Praça Dom Vital: (12/10) - 10h às 14h.

Museus

O Dia das Crianças também contará com celebrações culturais para a criançada no Recife. O Museu do Paço do Frevo e os teatros do Parque, Luiz Mendonça e Hermilo Borba Filho serão os destaques da programação.

No Paço do Frevo, os minifoliões serão recebidos com três atividades especialmente pensadas para celebrar a data. A programação dos pequenos brincantes começará às 11h, com brincadeiras e oficina de máscaras, para crianças de 4 a 11 anos.

À tarde, das 14h às 15h, terá quiz do frevo, para maiores de 10 anos; e das 16h às 17h, oficina de estandartes e flabelos, também para a faixa etária dos 4 aos 11. As oficinas são gratuitas e os ingressos para acesso ao museu custam R$ 10 e R$ 5 (meia).

A festa continuará no domingo (13), para todas as gerações de passistas, com Arrastão do Frevo pelas ruas do Bairro do Recife, a partir das 16h, com a Troça O Lord de Olinda e a Orquestra do Babá.

No Teatro do Parque, o 12 de outubro será celebrado com a apresentação do clássico “Cinderela e o sapatinho de cristal”, às 16h. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 100.

No Teatro Luiz Mendonça, estará em cartaz o espetáculo infantil "Tour Belinha - Ninguém vai ficar parado", também às 16h. Os ingressos custam entre R$ 75 e R$ 150.

No Teatro Hermilo Borba Filho, será apresentado "Bolo de Ameixa", um exercício de palhaçaria com jogos de improviso, no mesmo horário: 16h. O ingersos custa R$ 25.

Jardim Botânico

O Jardim Botânico do Recife, na Zona Oeste da cidade, também preparou uma programação especial para celebrar a data.

No roteiro, oficinas de produção de mudas e de manipulação de plantas medicinais; contação de história; jogo de tabuleiro, dentre outras ações com a temática ambiental.

O local abre as portas das 9h às 15h. A entrada é gratuita.

Ciclofaixa

Além da programação especial, a Ciclofaixa de Turismo e Lazer será uma opção para aproveitar o feriado. Funcionando em dobro neste fim de semana - no sábado e no domingo -, a ciclofaixa estará disponível das 7h às 16h, oferecendo uma rota que conecta mais de 30 bairros ao Marco Zero, no Bairro do Recife, integrando-se às ciclovias existentes na cidade.

Shopping Tacaruna

Nos dias 12 e 13 de outubro haverá o lançamento do álbum "brinquedo de cantar", de Mari Bigio, no Shopping Tacaruna. O show começa às 17h e a entrada é gratuita.





Plaza Shopping

O Plaza Shopping contará com um circuito de brincadeiras incluindo Tombo Legal, Torta na Cara, Piso Colorido, Bola Maluca e Espaço Baby, voltadas para aqueles com idade a partir de seis meses.

As atividades seguem até o dia 20 deste mês. Para participar é necessário realizar um agendamento prévio pelo site.

OLINDA



Espaço Ciência

Tradicionalmente visitado pelo público infantil durante todo o ano, o Espaço Ciência preparou uma programação repleta de atividades educativas e interativas, que promete estimular a curiosidade científica e o conhecimento de forma lúdica, atendendo a crianças e adultos.



Aberto ao público, o Museu funcionará neste fim de semana das 13h às 17h.

A programação atende diferentes faixas etárias e vai contar com oficinas criativas e interativas, além de atividades ao ar livre.

As atrações são gratuitas e só é preciso realizar agendamento de grupos com mais de 15 pessoas. A marcação é feita através do formulário disponível no site.

Confira a programação:

13h30 às 15h (20 fichas) - Passeio de Barco - Espelho d'Água: Os visitantes aprendem sobre energia fotovoltaica em um agradável passeio pelo espelho d'água.

13h30 às 14h | 14h30 às 15h (15 fichas a cada sessão) - Bicicleta Equilibrista: Os visitantes se aventuram em uma bicicleta suspensa por um cabo de aço e equilibrada por um contrapeso.

13h30 às 14h30 (sem fichas | livre demanda) - Observação Solar: Os visitantes têm a chance de observar o Sol e, se as condições meteorológicas permitirem, a Lua, utilizando um telescópio com proteção contra os raios solares.

15h às 15h30 (sem fichas | livre demanda) - Construção e Lançamento de Foguetes: Os visitantes aprendem a lançar foguetes de pequena escala, explorando conceitos de física e engenharia (quem desejar participar deve levar uma garrafa pet para realização da atividade).

Astronomia - O Observatório Astronômico do Alto da Sé também estará aberto com observação solar e lunar utilizando telescópios adequados para visualização desses astros, das 16h às 20h.



Shopping Patteo

O Shopping Patteo, também em Olinda, contará com atividades de recreação e encontro de personagens no Dia das Crianças. O evento é gratuito e acontece a partir das 15h30.





PAULISTA



Shopping North Way

No sábado, o Shopping North Way, em Paulista, irá promover um encontro com os personagens do desenho "Bolofofos". O evento é grauito e começa a partir das 17h.





IGARASSU

Shopping de Igarassu

O Shopping de Igarassu contará com diversas apresentações até o fim deste mês. No sábado, a partir das 16h30, as atrações será os personagens do filme "Divertidamente" e o Palhaço Alegria.





CAMARAGIBE



Camará Shopping

O Camará Shopping terá uma apresentação teatral gratuita também com os personagens do filme "Divertidamente". Pipoca e algodão doce serão distribuídos no local. O evento inicia às 16h.





