JARDIM DAS POSSIBILIDADES Dia das Crianças: Casa de Dominique realiza evento no Recife entre sexta (11) e domingo (13) Programação conta com oficina acessível, pintura de mural e outras atividades no Poço da Panela

Em celebração ao Dia das Crianças, a Casa de Dominique irá promover o Jardim das Possibilidades com o objetivo de construir um jardim suspenso em colaboração com a comunidade e tornar a arte e a natureza acessíveis às crianças.

O projeto se inicia nesta sexta-feira (11) e vai até o domingo (13), no Poço da Panela, Zona Norte do Recife.

A programação começa na sexta, às 15h30, com uma oficina acessível para crianças e adolescentes neurodivergentes e com deficiência visual.

No sábado (12), as atividades começam às 10h, com a produção de mini-jardins e a pintura de um mural no muro de 10 metros da Casa de Dominique. A obra será construída em colaboração com a comunidade.

Para encerrar as festividades, no domingo (13), das 10h às 18h, serão realizados plantios de mudas e sementes e a instalação de mini-jardins com um sistema de irrigação independente.

O projeto, realizado pela Casa de Dominique, atua como uma ponte entre arte e cultura para a comunidade ribeirinha, que fica localizada às margens do Rio Capibaribe.

Programação do Jardim das Possibilidades. Foto: Arte/Casa de Dominique

Serviço



Programação

Sexta (11/10), às 15h30 – Oficina da Caqueirinha com audiodescrição

Sábado (12/10), das 10h às 18h – Pintura do mural e produção de caqueirinhas

Domingo (13/10), das 10h às 18h – Instalação dos mini-jardins e do sistema de irrigação



Local: Casa de Dominique - Rua Álvaro Macedo, 70, Poço da Panela.

