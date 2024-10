A- A+

Música De Cara Com o Samba realiza 'Samba das Crianças', neste sábado (12), no Círculo Militar Leyde do Banjo, Alice Fernanda, Pegada Diferente e Laryssa Domingos estão entre as participações especiais

Responsável por promover uma das rodas de samba mais famosas do Recife, o De Cara Com o Samba realizará neste sábado, no Círculo Militar, o “Samba das Crianças”, em homenagem ao dia dos pequenos.

Nesta edição especial, o grupo terá como convidados Leyde do Banjo, Alice Fernanda, Pegada Diferente e Laryssa Domingos. A apresentação começará às 16h.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Bilheteria Digital por R$ 40.

Origem do De Cara Com o Samba

O De Cara Com o Samba é um projeto pernambucano que visa resgatar as autênticas rodas de samba. Nasceu em 2018 a partir de um desejo de amigos de infância, que tinham em comum a paixão pela música.

O primeiro evento aconteceu em 2019 através de uma roda de samba composta por músicos locais, e até então já foram realizadas várias edições incluindo convidados especiais.

Do De Cara Com o Samba nasceu um EP com músicas autorais chamado “Ponto de Partido”. O trabalho que conta com três faixas pode ser conferido em todas as plataformas digitais.

“Fruto dos Terreiros”, “Cupido Sacana” e “Segue o som” são canções de músicos e compositores pernambucanos que fazem parte do projeto De Cara Com o Samba, entre eles Alcir Ramos, Raoni Borges e Fábio Antônio, com produção musical de Bráulio Pereira.

Em 2021, o projeto lançou o “Clima Bom”, produção em vídeo que conta com gravação de 12 músicas disponíveis no YouTube.

Documentário

No ano passado, o De Cara Com o Samba completou cinco anos, e para celebrar a data foi produzido um documentário contando a história do projeto. Confira abaixo:

