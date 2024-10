A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? Samba de Diogo Nogueira ou Feijoada do Rei? Agenda do fim de semana também traz estreias do cinema, espetáculos teatrais e exposições

No Bairro do Recife, vai ter samba, brega e celebração ao Rei Reginaldo Rossi, mas lá pelas bandas da Zona Norte da cidade, o que vai rolar é forrobodó.



Os fins de semana recifenses são mesmo assim, para todos os gostos e bolsos, porque o lance é não deixar ninguém em casa - inclusive os amantes do cinema, os que não abrem mão de contemplar uma boa exposição e os fãs do teatro.



Portanto, bora aproveitar o 'findi'? Se liga na agenda.

SHOWS E EVENTOS

Show de Diogo Nogueira

Quando: Sexta-feira (11), às 19h

Onde: Mirante do Paço - Travessa do Amorim, 75, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 110 no site Bilheteria Digital

Informações: @mirantedopaco

Projeto Seis e Meia, com Danilo Caymmi

Show da turnê "Andança 5.5"

Abertura com André Macambira

Quando: Sexta-feira (11), às 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla e e na loja Vagamundo do Shopping Boa Vista

Informações: (81) 9 9488-6833

Roda de Forró

Com Sarah Leandro, Hugo Pierry e Luziano André, e participações especiais

Quando: Sexta-feira (11), a partir das 20h

Onde: A Fazendinha - Rua das Graças, 219

Ingressos a partir de R$ 20 - reservas via PIX (81) 9 8623-1132

Aniversário da Faringes da Paixão

Com participação da Banda Malakoff

Quando: Sexta-feira (11), a partir das 20h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @fregerecife // (81) 9 9407-4431

Conde Só Brega no Retrô Chic

Quando: Sexta-feira (11), a partir das 21h

Onde: Forró Chic - Rua Coronel Alfredo Duarte, 203, Afogados

Ingressos a partir de R$ 35 através do telefone (81) 9 9970-0674 (WhatsApp)

Informações: @acasadamatuta // @forrochicofficial

Paixão Legião - Um Super Tributo à Legião Urbana

Quando: Sexta-feira (11), às 21h - abertura da casa às 18h

Onde: Jardim Nascente - Rua Treze de Maio, 99, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @jardimnascenteolinda

Te Conheço Desde o Orkut - Edição Halloween

Com Write Love Band, Banda Andromeda

Quando: Sexta-feira (11), às 22h

Onde: Estelita Bar - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Feijoada do Rei

Com Mistura de Samba e The Rossi

Quando: Sábado (12), a partir das 12h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: (81) 9 9407-4431 // @fregerecife

Oktober Run Fest

Com Banda Malakoff e DJ Algi

Quando: Domingo (13), a partir das 8h

Onde: Babylon Station - Rua Nestor Silva, 162, Poço da Panela

Ingressos a partir de R$ 34,90 (só a feijoada) e a partir de R$ 120 (festa + open bar) via Sympla

Informações: @babylon.station



Banda Labaredas na "Manhã de Sol" do Clube das Pás

Quando: Domingo (13) para a 'Manhã de Sol', a partir das 13h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, nº 263, Campo Grande, Recife.

Ingressos: R$30,00 (meia entrada para todos até 21h).

Informações: (81) 3223-2390

TEATRO

"Nós: Poema em Pé"

Uma imersão nos poemas de Fernando Pessoa

Quando: Sexta-feira (11), às 21h

Onde: Teatro Arraial Ariano Suassuna - Rua da Aurora, 457

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: (81) 3184-3057

"Cinderela e o Sapatinho de Cristal"

Quando: Sábado (12), às 16h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

"Cinderela, A História que sua Mãe não Contou"

Quando: Sábado (12), às 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833 // @cindygram_ e @robertocostaproducoes

"Hermanos, uma Comédia de Irmãos"

Quando: Sexta-feira (11) e Sábado (12), às 19h

Onde: Teatro Hermilo Borba - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @dantedemoraes // @jimmyastley



"A Luta", com Amaury Lourenzo

Quando: Domingo (13), às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: (81) 9 8463-8388 (WhatsApp)

EXPOSIÇÕES

"Centenário de Abelardo da Hora"

Quando: sem previsão de término

Onde: Shopping Recife (próximo às lojas Schutz, 1º piso; e em frente à Lucinha Cascão , 2º piso) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - Recife/PE

Visitação gratuita

Informações: @shoppingrecife

"Gigantes da Era do Gelo"

Quando: até 13 de outubro

Onde: Shopping Tacaruna (Praça de Eventos, Piso Térreo)

Acesso gratuito

Informações: @shoppingtacaruna

Exposição Fotográfica "Fundação Terra: 40 Anos de Solidariedade"

Quando: até 27 de outubro

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @fundacaoterra



Visitação: de terça a sexta, das 10h às 17h; domingos, das 14h às 18h

Ártico Pocket: a magia da neve em pleno Nordeste

Quando: até 27 de outubro

Onde: Shopping Guararapes (Edf. Garagem/Piso G3) - Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade, Jaboatão dos Guararapes

Ingressos a partir de R$ 49, 90 (antecipado via Sympla) e na bilheteria do local, a partir de R$ 90

Informações: @sguararapes

Museu das Ilusões

Quando: até 3 de novembro

Onde: Shopping Recife (Terraço de Eventos) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingresso a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @shoppingrecife

"Mutirão" - 60 anos do Movimento de Cultura Popular

Quando: até 3 de novembro

Onde: Fundaj Derby (Galeria Vicente do Rego Monteiro) - Rua Henrique Dias, 609

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6387



"Nelson Leirner: Parque de Diversões"

Quando: até 10 de novembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife



Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos das 10h às 18h

CINEMA



"Robô Selvagem"

SINOPSE: A épica aventura acompanha a jornada de uma robô – a unidade Rozzum 7134, “Roz” – que naufraga em uma ilha desabitada e precisa aprender a se adaptar ao ambiente hostil, construindo pouco a pouco relacionamentos com os animais nativos, e até adotando um filhotinho de ganso órfão. Direção: Chris Sanders

"Força Bruta - Sem Saída"

SINOPSE: Na trama acompanhamos Ma Seok-do (Don Lee) enfrentar dois inimigos diferentes. A princípio, ele se junta a um novo esquadrão para investigar o que seria apenas um caso de assassinato. Porém, logo descobre que, por trás do crime, há uma droga sintética. Direção: Lee Sang-yong

"Tudo Por um Popstar 2"

SINOPSE: Para celebrar seus 15 anos de amizade, três amigas planejam uma viagem para assistir um show de um velho colega que se tornou um dos maiores pop stars do Brasil. Direção: Marco Antonio de Carvalho

