Portela escolhe samba-enredo em homenagem a Milton Nascimento para desfile de 2025

Na madrugada deste sábado (5), a Portela definiu o samba-enredo para o desfile de 2025. A parceria de Samir Trindade e cia "Anjo negro é o sol que faz a Portela cantar" foi a grande vencedora.



No próximo ano, a agremiação de Madureira vai prestar homenagem a Milton Nascimento ainda em vida, algo inédito na história da escola.

Fábio Pavão, presidente da escola, comemorou o resultado: "A Portela é feita de amor e união. O samba escolhido é a voz da nossa comunidade e reflete a nossa essência".

Nilo Sérgio, mestre de bateria da agremiação, também comentou sobre a nova composição.

"Vamos trabalhar as bossas com o samba campeão. A batida dos tambores de Minas vai reforçar a energia que queremos transmitir", analisa.

Conheça o samba-enredo da Portela para o desfile de 2025

Parceria de Samir Trindade. Compositores: Samir Trindade, Fabrício Sena, Brian Ramos, Paulo Lopita 77, Deiny Leite, Felipe Sena e JP Figueira

"Manhã, Alvorada das nossas lembranças

Peito aberto, carrego esperança

Do altar de São Sebastião

Estou onde a mãe do ouro me afaga

E fiel abraçado à Águia

Vou partir em procissão

Na fé, que faz do artista entidade

E sagrada as amizades

Ardem vozes, mil tambores

Nas mãos, girassóis na travessia

Minh’alma em cantoria

Vem a tarde, vão-se as dores

Nessa estrada, é sonho, é poeira

Passa o trem azul, sigo em paz

Feito Rio… só me leva

Pra Deus filho de Maria

Tantos mares em um cais

E as raízes se juntaram

Na esquina uniram a nação

Venceram as lutas que travavam

Pra ver Zumbi no céu da canção

Noite apaga o arrebol

Num milagre ser farol

E continuar…

Quem acredita na vida

Não deixa de amar

Dorme a maldade após o temporal

Na bandeira a liberdade, vem

Bituca triunfal

Cheguei com meu povo, mesmo sentimento

Onde Candeia é chama Brilha Milton Nascimento

lyá chamou Oxalá preto rei pra sambar

lyá chamou Oxalá preto rei pra sambar

Anjo negro é o Sol que faz a Portela cantar

Anjo negro é o Sol na minha Portela"

