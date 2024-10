Odara Ôdesce faz 12 anos e celebra com show de Daniela Mercury neste sábado (5)

A- A+

“A esperança é a vida; a vida é liberdade; liberdade é festa!”. É ancorado nesse lema que, há 12 anos, o selo Golarrolê toca a festa Odara Ôdesce, uma das mais icônicas do circuito cultural pernambucano.

Tendo à frente as DJs Allana Marques e Lala K, a tertúlia celebra seus 12 anos neste sábado (5), no Terminal Marítimo de Passageiros, Bairro do Recife, a partir das 16h, com uma convidada que também representa liberdade e festa: a cantora baiana Daniela Mercury. A celebração ainda contará com a participação do grupo percussivo Sambadeiras.







Diversidade, luta e festa

Foram mais de 150 edições da Odara Ôdesce, entre Recife, outras cidades e edições on-line durante a pandemia. E uma das principais características da festa é a diversidade, seja musical e de público.

Já passaram pelo palco da Odara nomes como Johnny Hooker, Silva, Preta Gil, Alice Caymmi, Alobened e As Bahias e a Cozinha Mineira, que, somando-se aos sets de Allana e Lala K, traduzem a potência da brasilidade presente na festa.



Com um público majoritariamente LGBTQIA+, a Odara também traz em sua identidade essa diversidade afetiva, de existência e resistência.



“Eu e Lala K somos duas mulheres LGBT. A Golarrolê é uma produtora LGBT, não porque estipulamos isso, foi se tornando com a própria construção. Acho que o fato de a gente estar ali no comando, em cima do palco, ter essa representatividade, acaba sendo significativo para a comunidade como um todo”, diz Allana Marques.



Daniela Mercury, voz atuante nas lutas democráticas, se apresentará na Odara pela segunda vez (a primeira foi em 2013). “Uma festa que todo mundo gosta de ir, não importa sua identidade de gênero ou sua orientação sexual, com um público ativista e conectado com causas e condutas importantes de afirmação, de resistência”, exaltou a baiana.



“Eu me sinto mais à vontade com qualquer público que tenha os mesmos sonhos que eu, que se conecte com a coletividade, que sabe que não vive só e que admira arte, uma arte também conectada com a realidade”, completa.



Carnaval e frevo

Daniela Mercury está celebrando 40 anos de carreira – que começou junto com o surgimento da Axé Music – e 30 anos do álbum “O Canto da Cidade”, que a projetou nacional e internacionalmente.



O show que ela apresentará na Odara faz um passeio, óbvio, pelo repertório desse disco, mas, também, por músicas emblemáticas de sua carreira, e por trabalhos mais recentes, como o álbum “Baiana” (2022), que traz uma versão de “Me Dê”, canção do pernambucano Martins.



Daniela confessa a “dificuldade boa” de encaixar 40 anos de carreira – com tantos sucessos – em cerca de 1h50 de show. “Fiquei muito feliz que os fãs de Pernambuco fizeram muitos pedidos de músicas. Estou ainda tentando fazer uma ginástica para encaixar todos esses pedidos”, conta a cantora, que adiantou que fará um pot-pourri de frevos.



Voltando ao lema da Golarrolê para a Odara Ôdesce, do começo da matéria, Allana Marques reitera:

“A festa é onde tudo se conecta para a gente celebrar. E é o que a gente espera continuar fazendo ainda durante muito tempo. Esperamos que as pessoas continuem conectadas com a gente, e essas edições especiais da Odara são para celebrar não somente a trajetória, mas também essa relação que a gente tem com o nosso público”, completa a produtora e DJ.

SERVIÇO

Odara Ôdesce 12 anos

Com Daniela Mercury, Sambadeiras e DJs Allana Marques e Lala K

Quando: Sábado (5), a partir das 16h

Onde: Área externa do Terminal Marítimo do Recife, Bairro do Recife, Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 120, no Sympla

Informações: @golarrole

