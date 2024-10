A- A+

Dia das crianças Com muita animação, GAC realiza festa para crianças com câncer no Hospital Oswaldo Cruz Evento foi em comemoração ao Dia das Crianças, que é celebrado neste sábado (12)

Diversão, brincadeira e muita alegria. Esse foi o clima da festa do Dia das Crianças realizada pelo Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer (GAC-PE), no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), no bairro de Santo Amaro, região central do Recife, na manhã desta quinta-feira (10).

A celebração foi voltada para os jovens pacientes que fazem tratamento oncológico no Centro de OncoHematologia Pediátrica (CEONHPE) do hospital.

Na festa, a criançada pôde brincar na cama elástica, piscina de bolinha, tobogã, entre outros brinquedos. A comemoração contou ainda com a participação de DJs e apresentações dos mascotes das empresas parceiras.

Vanessa Maria da Silva, moradora de Paudalho, Zona da Mata Norte de Pernambuco, que estava acompanhando o filho Wallyson Gabriel, de 10 anos, que faz tratamento de leucemia no hospital, ressaltou a importância da festa para as crianças.

“Essa festa é muito importante para eles, porque é uma festa feliz, de paz, que traz muita alegria. Que todo ano tenha essa festa para as crianças, porque eles merecem”, afirmou.

Wallyson, que estava brincando no touro mecânico, completou a fala da mãe: “Estou gostando muito dessa festa”.

Vanessa Maria da Silva e Wallyson Gabriel. Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco.

Essa foi a 27ª edição do evento organizado pelo GAC, que também promove uma festa natalina no final do ano.

Para a presidente do grupo, a oncologista pediátrica Vera Morais, o fato de as crianças estarem em tratamento não é impeditivo para se divertirem.

“Não é porque elas estão doentes que elas deixam de participar, que deixam de ser crianças. Por isso, nós estamos aqui com essa festa belíssima, com parceiros, com nossos voluntários, que são a força motriz desse grupo. A gente está muito feliz de poder atender isso aí, de poder assistir e queremos sempre fazer essas festas”, afirmou.

Vera Morais, presidente do GAC e oncologista pediátrica. Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco.

Primordiais na realização da festa, os voluntários contribuíram tanto na organização do evento quanto no entretenimento dos pequenos. Ronaldo Sales foi um deles.

Aposentado e com 70 anos, Ronaldo se vestiu de Chaves para divertir as crianças. Assim como o personagem mexicano, o voluntário demonstrou seu altruísmo ao estar contribuindo no evento.

“Representa para mim e para os voluntários que estão aqui a oportunidade de dar um retorno a esse pessoal, a essas crianças que estão precisando da nossa ajuda. Hoje é um dia de festa, mas todo dia existem essas crianças que estão aqui, que precisam desse apoio”, iniciou.

Ronaldo Sales, voluntário da Festa do Dia das Crianças do GAC. Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco.

“A gente ganha em ajudar essas crianças e também recebe essa força, que faz com que nos movamos nesse sentido, na recuperação deles. É uma troca entre nós e eles: a gente ajuda e a gente é ajudado também”, completou.

Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer

O GAC-PE é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e econômicos com mais de 26 anos de atuação, focada na prestação de assistência social humanizada às crianças, adolescentes e jovens com câncer em tratamento no Centro de OncoHematologia Pediátrica (CEONHPE), do Hospital Universitário Oswaldo Cruz.

Atualmente, o GAC assiste diariamente uma média de 70 pacientes ambulatoriais e 24 em situação de internamento. Além das ações com foco na assistência social, o grupo desenvolve projetos específicos de prevenção e humanização do tratamento.

Tudo isso acontece a partir do trabalho de dezenas de voluntários, parceiros e do investimento das doações permanentes que são feitas à instituição – que podem ser financeiras ou em forma de produtos ou serviços.

Toda a doação recebida, seja dinheiro ou produtos, é revertida para o atendimento às crianças, adolescentes e jovens com câncer. Para ajudar a iniciativa acesse o site.



