A- A+

recife Dia das Crianças: Comunidade do Bem, no Recife, recebe festa especial neste sábado (12) Evento acontece para 600 crianças moradoras da área, com diversas atividades lúdicas

Cerca de 600 pessoas vão poder celebrar o Dia das Crianças, neste sábado (12), na Comunidade do Bem, localizada no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, com uma grande festa na Avenida Sul, das 14h às 17h.



O evento, promovido pela prefeitura da cidade, chega com diversas atividades de recreação, como pintura de rosto, futebol de sabão, guerra de cotonete, cama elástica, piscina de bolinha e basquete digital.

O Caminhão da Primeira Infância da Secretaria de Educação estará presente e a Secretaria de Saúde participará da ação oferecendo vacinação e distribuição de escovas de dentes para promover cuidados com a higiene bucal.



As crianças também vão poder aproveitar a presença de super-heróis, totem de fotos, recreadores, circo, orquestra de frevo e oficina de educação ambiental. Serão distribuídos picolés e lanches. A iniciativa é coordenada pelo Programa Promorar.

“Esse dia especial celebra as crianças e, ao mesmo tempo, marca o início de um novo capítulo para a Comunidade do Bem, com as obras de urbanização que transformarão a região”, explicou Beatriz Menezes, secretária executiva do ProMorar Recife.

Projetos na Comunidade do Bem

A Prefeitura do Recife, através do Programa Promorar, vai investir mais de R$ 34 milhões nas obras de urbanização e infraestrutura na Comunidade do Bem.



Entre os projetos em andamento, está a Unidade de Saúde da Família (USF) da Comunidade do Bem, que já está com obra avançada e deverá ser concluída até o final do ano. A unidade oferecerá atendimento médico, de enfermagem e odontológico dentro do modelo de atenção da Estratégia de Saúde da Família.

Também está prevista a construção de uma creche com capacidade para atender 246 crianças e um novo habitacional com 556 apartamentos.

Veja também

AMAZONAS Corpo de Bombeiros encerra buscas por vítimas em Manacapuru