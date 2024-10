A- A+

Centenário Quartel do Derby da PMPE celebra 100 anos nesta sexta (18) com evento aberto ao público Apresentações artísticas vão acontecer na aréa central do Recife

Conhecido como Quartel do Derby, localizado na área central do Recife, o Quartel do Comando Geral da Polícia Militar de Pernambuco celebra 100 anos nesta sexta-feira (18).

A comemoração tem início a partir das17h. O evento terá apresentações da Orquestra Criança Cidadã; dos tenores tenente coronel Jefferson Bento e Igor Alves; da Banda da Polícia Militar de Pernambuco e do Coral de Alunos do Colégio da Polícia Militar.

Após o espetáculo, o Quartel será aberto para visitação do público.

100 anos do Quartel do Derby. Foto: Divulgação.

História do Quartel do Derby



Construído no final do século XIX pelo empreendedor Delmiro Gouveia, para abrigar o Mercado da Estância ou Mercado do Derby, o local onde fica o Quartel do Derby continha quase 200 boxes, hotel, cassino e parque de diversões.

No entanto, um incêndio consumiu o espaço no primeiro dia do ano de 1900. Após um período no ostracismo, o então governador do Estado, Sérgio Loreto, promoveu a reforma e entregou, em 18 de outubro de 1924, o prédio para centralizar as ações da segurança pública do Estado.

