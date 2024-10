Cuida PE: pacientes de mais de 70 cidades serão contemplados pelas cirurgias eletivas em outubro

A- A+

A nova etapa do Cuida PE vai contemplar pacientes de 73 cidades do Estado com cirurgias eletivas durante o mês de outubro. Os procedimentos ofertados são as especialidades de Cirurgia Geral, Ortopedia e Urologia.



O objetivo do programa Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) é reduzir a fila de espera por procedimentos cirúrgicos na rede pública estadual de saúde.

Nessa primeira etapa, estão sendo beneficiadas as populações que integram as I e II Macrorregionais Estaduais de Saúde. Os municípios contemplados englobam a Região Metropolitana do Recife (RMR) e áreas de Caruaru e Garanhuns, no Agreste Central e Meridional, respectivamente.

“Todas as localidades serão contempladas com essa ampliação. Nosso objetivo é promover o acesso descentralizado e regionalizado, conseguindo alcançar o maior número de pacientes e diminuir a fila de espera por cirurgias. Os pacientes serão regulados para os nossos prestadores de serviço a partir do tipo de cirurgia que necessita, otimizando o tempo e a qualidade no atendimento”, explicou a secretária Estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.

Quem pode participar

Podem participar tanto pacientes adultos como pediátricos cadastrados previamente no sistema da Central de Marcação de Consultas e Exames (CMCE).

Os encaminhamentos para as instituições credenciadas serão realizados pelas Gerências Regionais de Saúde (Geres) dos territórios que compreendem os municípios contemplados inicialmente.



O sistema está dividido da seguinte maneira: 20 da I Geres, 32 da IV Geres e 21 da V Geres.

Outras seis instituições de saúde estão em processo de credenciamento junto à SES-PE para disponibilizar serviços de cirurgias para as demais regiões do Estado – o credenciamento permanece aberto para outras unidades.

As cinco unidades hospitalares credenciadas para executarem os atendimentos pré-cirúrgicos até o momento são o Hospital Max Day (Recife), o Hospital Armindo Moura (Moreno), o Hospital Vale do Una (Palmares), a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância (Vitória de Santo Antão) e o Intensiva Day Hospital (Caruaru).



“Esperamos realizar mais de 1.200 procedimentos por mês com essa ampliação. É um trabalho que iniciamos no ano passado e que agora contará com essas novas etapas regionalizadas começando agora pela 1ª e 2ª macrorregionais”, completou a diretora-geral de Articulação Estratégica e responsável pelo Programa Cuida PE, Noemy Gomes.

