Tripla tentativa de homicídio: dois homens e adolescente de 15 anos são baleados em rua de Itamaracá

Dois homens, de 19 e 20 anos, e um adolescente de 15 foram baleados na noite de quarta-feira (16), em Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, as vítimas estavam em via pública, na rua Alto da Felicidade, quando houve a tripla tentativa de homicídio.

Não há informações, até o momento, sobre autoria e motivação do crime.

"As investigações foram iniciadas de pronto e seguem até elucidação do crime", explicou a Polícia Civil.

A Polícia Civil afirmou ainda que as vítimas "foram transferidas para um hospital na região metropolitana devido à gravidade dos ferimentos".

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) disse ter socorrido uma vítima de 20 anos e finalizado o atendimento no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

Ainda não há detalhes sobre os estados de saúde das vítimas.

O caso foi registrado pela equipe de Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte.

