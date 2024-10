A- A+

Mergulho Turista morre em mergulho profundo na Ilha de Fernando de Noronha Um homem de 43 anos, que não teve a identidade revelada, realizou um mergulho numa profundidade de 60 metros com apoio de cilindro

Um turista de Belo Horizonte (MG), de 43 anos, morreu durante um mergulho na Ilha de Fernando de Noronha, nessa terça-feira (15). O homem não teve a identidade revelada.

De acordo com a Administração da Ilha, que confirmou a morte, o homem teve doença descompressiva no mergulho autônomo. A prática é realizada com apoio de cilindro.

O turista foi encaminhado ao Hospital São Lucas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele chegou a apresentar uma melhora, mas não resistiu.

"Na ocasião, foi indicada terapia hiperbárica, por diagnóstico de doença descompressiva. Após algumas horas do tratamento, apresentou melhora clínica dos sintomas, porém, posteriormente, evoluiu com PCR (parada cardiorespiratória), não havendo sucesso após procedimentos de reanimação por cerca de 1 hora e 30 minutos", informou a Administração de Fernando de Noronha por meio de nota.

Ainda no comunicado, a Administração relatou que o corpo do turista foi encaminhado ao Instituto de Médico Legal (IML), no Recife, nesta quarta-feira (16), para verificação da causa da morte.

Corveta Ipiranga

O mergulho aconteceu na Corveta Ipiranga, uma histórica embarcação que está naufragada com 60 metros de profundidade.

O naufrágio fica próxima à Ponta da Sapata, que está localizada perto da Baía dos Golfinhos e da Praia do Leão.

A Corveta Ipiranga é um dos principais procurados por mergulhadores na Ilha de Fernando de Noronha.

